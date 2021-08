«Kitsch oder Kasse» fliegt wieder aus dem Programm

TV-News

Stattdessen setzt RTL am Vormittag auf alte «Undercover Boss»-Ware.

Seit gut einem Monat strahlte RTL am Vormittag alte Folgen der Trödelshowaus. Die Show mit Oliver Geissen war aber nach dem ersten Lauf, der im vergangenen Jahr Ende Oktober vorzeitig endete, abermals nicht erfolgreich. Statt am Nachmittag gingen zwei Folgen ab 10:00 Uhr auf Sendung, die im Schnitt nur 0,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Einschalten bewegten. Die Marktanteile von 2,9 Prozent bei allen und 4,2 Prozent in der Zielgruppe waren seit dem 19. Juli dem Kölner Sender zu wenig.Nun sollen es alte Doppelfolgen vonrichten. Die Erstausstrahlung der Episoden liegen teilweise aber bereits mehr als fünf Jahre zurück. Ob damit bessere Quoten zu erreichen sind, dürfte daher mehr als fraglich bleiben. Wie lange die Programmumstellung bestand haben wird, ist nicht bekannt. RTL sollte sich aber schleunigst um Ersatz bemühen.Letztmals Erfolg auf diesem Sendeplatz hatte «Der Blaulichtreport» Anfang des vergangenen Jahres, doch ab Mitte März waren die guten Zahlen passe. Seitdem taten sich sämtliche Formate schwer auf dem Quotenmarkt zu überzeugen. Annehmbare Werte produziert RTL erst mit dem Mittagsmagazin, das man zuletzt auf drei Stunden verlängert hatte, denn auch am Nachmittag besteht das ein oder andere Quotenproblem in Köln.