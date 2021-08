Showtime bestellt Sexhandel-Drama

US-Fernsehen

Die Serie wurde von Susannah Grant kreiert, Sydney Chandler spielt eine wichtige Rolle.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat einen Pilotfilm über den amerikanischen Sexhandel bestellt. Der Pilotfilm trägt den Titel. Er stammt von Susannah Grant, die Sydney Chandler als Hauptdarstellerin verpflichtet hat. Die Serie ist inspiriert vom Leben der Rebecca Bender und handelt von deren Flucht aus der Welt des Sexhandels nach sechs Jahren, ihren Kämpfen, um in ein "normales" Leben zurückzukehren, und ihrem Aufstieg zu einer selbstbewussten, witzigen und leidenschaftlichen Verfechterin der Gerechtigkeit."«Coercion» basiert auf Rebecca Benders persönlicher Geschichte, wie sie in die Welt des Sexhandels geriet, wie sie entkam und wie sie sich zu einer unerbittlichen Kraft gegen diese Welt entwickelte", sagte Amy Israel, Executive Vice President of Scripted Programming bei Showtime. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Susannah, deren Arbeit als Autorin und Regisseurin immer scharf beobachtet und bewegend ist. Und Sydney Chandler verspricht, die Zuschauer in dieser herausfordernden Rolle zu fesseln."Grant schreibt den Pilotfilm und führt Regie, außerdem ist sie ausführender Produzent. Bender wird außerdem zusammen mit Gail Lyon und Rosanna Arquette, die sich seit langem für die Überlebenden des Sexhandels einsetzt, die Produktion übernehmen.