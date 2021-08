HBO setzt «Succession» im Oktober fort

US-Fernsehen

Gute Nachrichten für deutsche Fans, denn die Ausstrahlung erfolgt zeitnah.

Nach Produktionsverzögerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie begannen die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Emmy-prämierten Serie im Herbst 2020 in New York City. Inspielen Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shiv Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Nicholas Braun (Cousin Greg), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans) und J. Smith-Cameron (Gerri Kellman). Peter Friedman, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter und James Cromwell kehren auch in der dritten Staffel zurück.Ein kürzlich veröffentlichter Teaser für die neue Staffel zeigte Kendall, wie er sich darauf vorbereitet, Logan nach dem Coup, der Staffel zwei mit einem Cliffhanger beendete, gegenüberzutreten. "Du bist Kendall Roy. Du bist Kendall fucking Roy", sagt er in dem Clip in einen Spiegel. Wohin die Kämpfe innerhalb der Roy-Familie in Staffel drei genau führen werden, bleibt abzuwarten – aber das wird sich schon bald zeigen.Staffel drei des beliebten Comedy-Dramas «Succession» wird im Oktober auf HBO Premiere haben, wie der Streamer am Montag in einem Tweet bekannt gab. Für deutsche Fans dürfte das ebenfalls Grund zur Freude sein, denn Sky zeigt für gewöhnlich HBO-Formate kurz nach der US-Premiere.