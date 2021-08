«Tuning Trophy Germany»: DMAX-Sendung startet im September

TV-News

Im April 2021 startete die bereits die Bewerbungsphase für das neue DMAX-Format, in dem Tuning-Experte Sidney Hoffmann das beste private Tuning-Auto Deutschlands sucht. DMAX hat für den Montag, den 27. September, um 21:15 Uhr nun ein Starttermin für die achtteilige Serie genannt. Hoffmann wird dabei von DTM-Fahrer Maximilian Götz in der Jury und als Moderator unterstützt. Zudem sind verschiedene Gastjuroren in der Sendung dabei. Bereits bekannt war, dass US-Car-Tuner Karl Geiger seine Expertisen abgeben wird. Zudem werden Boxengassen-Reporter Kai Ebel, die Drift-Brothers aus dem Red-Bull-Rennstall, der stellvertretende Chefredakteur der ‚Auto Bild‘, Robin Hornig, Experte für US-Autos Klaus Borrmann, Schauspieler Axel Stein sowie als einzige Frau Drift-Driverin Denise Ritzmann dem Expertenteam angehören.Bei den getunten Autos kommt es sowohl auf das Abschneiden auf der Rennstrecke als auch auf der Hebebühne an, denn es wird das stimmigste Gesamtkonzept gesucht. In sieben Episoden wird durch die Fach-Jury je ein Etappensieger ermittelt. Der Gewinner wird dann durch die Zuschauer durch ein Community-Voting online auf DMAX.de ermittelt, der in der achten Folge gekürt wird.Für den 9. Oktober hat DMAX zudem eine neue Staffel vonangekündigt. Der Discovery-Sender hat für die neue Staffel „moderne Kameratechnik“ angekündigt, mit der man in „einen faszinierenden Mikrokosmos“ eintauchen möchte. DMAX zeigt «Die Modellbauer» dann immer samstags um 20:15 Uhr. Bei den Discovery-Kollegen von TLC startet Ende des Monats ein neues Format mit der Rocker-Familie um Ozzy Osbourne. Ab dem 29. Oktober immer um 21:15 Uhr will Sohn und Geisterjäger Jack Osbourne indas Verständnis seiner skeptischen Eltern für paranormale Ereignisse erhöhen und ihnen beweisen, dass spirituelle Mächte, böse Energien und ruhelose Seelen allgegenwärtig sind.