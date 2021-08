Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete «Schwiegertochter gesucht»?

Das Erste schickte seine Serienundauf Sendung, die von 3,75 sowie 4,51 Millionen Menschen verfolgt wurden. Die Marktanteile lagen bei 14,5 sowie 17,4 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 8,7 respektive 10,0 Prozent ein. Es folgtenund, die auf 2,96 sowie 2,39 Millionen kamen. Die Marktanteile beliefen sich auf 12,8 sowie 12,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,1 sowie 10,1 Prozent generiert. Man kann sagen, Das Erste hat am Dienstag den Nerv der Zuschauer getroffen.Das ZDF widmete sich dem Thema „Volksparteien ohne Volk?“ und der Thematik der Wechselwähler.erreichte 1,73 Millionen Zuschauer, danach sahen 2,12 Millionen Menschen. Die Marktanteile beliefen sich auf 6,6 respektive 8,2 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 5,3 sowie 8,2 Prozent Marktanteil ein. Dasverbuchte 3,94 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 17,1 Prozent bei allen sowie 13,7 Prozent bei den jungen Menschen.brachte 1,23 Millionen Menschen zu Sat.1, in der Zielgruppe fuhr man am Dienstag 7,5 Prozent ein.kam zur selben Zeit bei RTL auf 1,78 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Wert belief sich auf mäßige 10,4 Prozent. Bei ProSieben gab es eine neue-Folge zu sehen, die 1,51 Millionen Menschen brachte. Der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 9,6 Prozent.Vier Stundenbescherten VOX 0,77, 0,89 und 0,86 Millionen Zuschauer und 6,1, 6,9 und 8,0 Prozent bei den jungen Leuten.brachte RTLZWEI 0,55 Millionen Menschen, in der Zielgruppe sorgte man für 4,9 Prozent.spülten 4,7 Prozent der jungen zu Kabel Eins, die Gesamtreichweite lag bei 0,68 Millionen.