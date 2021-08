Showtime-Bosse: «Halo» war immer ein Ausreißer

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen sagten auch, dass «Billions» aufgrund der Pandemie lange pausieren musste.

Die Showtime-Chefs Gary Levine und Jana Winograde sprachen bei einer TCA-Sitzung am Dienstag über die Verlegung der Seriezum Schwesterangebot Paramount+. "Die Wahrheit ist, dass [«Halo»] für uns immer ein bisschen ein Ausreißer war, was die Einbindung in das Showtime-Universum angeht", sagte Winograde."Und wir haben das Charakterdrama, für das wir so bekannt sind, hervorragend in die Serie integriert. Aber letzten Endes ist es eine große, breit angelegte Serie, die in einem großen Zelt spielt. Als Paramount Plus ins Leben gerufen wurde, war es also eine natürliche Ergänzung... Aber es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Dienste mit zwei sehr unterschiedlichen Aufgaben. Und ich denke, wir werden unserer Marke treu bleiben und wir haben große Hoffnungen, dass Paramount+ sich selbst definieren wird." Zuvor wurde an der Serie zehn Jahre lang gearbeitet. Die Serie wurde zum ViacomCBS-Streamingdienst verschoben, dafür wanderte «The Man Who Fell to Earth» zu Showtime.Die Wiederaufnahme der Produktion vonsei schwierig gewesen. Die ersten sieben Folgen wurden vor der Pandemie gedreht und im vergangenen Sommer ausgestrahlt. "Wir haben sogar manchmal ein wenig jongliert", sagte er. "Wir haben einige Episoden der sechsten Staffel vor einigen Episoden der fünften Staffel gedreht, je nach Zeitplan, Logistik, Verfügbarkeit der Schauspieler und allem anderen.“ Levine sagte, man habe ein schlechtes Gewissen. Aber man arbeitete bereits an der sechsten Staffel.