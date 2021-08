Brandon Routh übernimmt die Hauptrolle von «Magic: The Gathering»

US-Fernsehen

Die neue animierte Serie wird unter anderem mit dem Hauptdarsteller aus «Superman Returns» besetzt.

Der Schauspieler Brandon Routh hat die Hauptrolle der animierten Netflix-Seriebekommen. Routh verkörperte Superman in dem Spielfilm «Superman Returns» und durfte diese Rolle vor zwei Jahren in dem Crossover DC-Crossover-Event «Crisis on Infinite Earths» noch einmal spielen.Die «Magic: The Gathering»-Zeichentrickserie wurde erstmals für 2019 angekündigt. Ursprünglich sollten die Russo-Brüder die Serie leiten, aber es wurde kürzlich berichtet, dass sie die Serie verlassen haben. Jeff Kline leitet nun das kreative Team der Serie. Details zum Plot der Serie werden noch unter Verschluss gehalten, aber es wurde bestätigt, dass Routh die Figur Gideon Jura sprechen wird. Es wurde bereits angekündigt, dass die Serie die Geschichten der Planeswalker, der magiebegabten Helden und Schurken des Spiels, vertieft.Das Kartenspiel "Magic: The Gathering" wurde von Richard Garfield entwickelt und 1993 erstmals veröffentlicht. Seitdem hat das Spiel ein digitales Spiel, eine E-Sports-Liga, eine Comicserie und einen Bestseller-Roman hervorgebracht.