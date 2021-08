«NOWU»: WDR und France Télévisions mit gemeinsamen Digitalangebot zur Klimakrise

Vermischtes

Das interaktive Digitalangebot umfasst zwei Instagram-Kanäle in den jeweiligen Landessprachen sowie eine Webseite, die im Herbst an den Start geht.

Mit «NOWU» – das „Now You“ gesprochen wird – hat der WDR und France Télévisions ein neues, interaktives Digitalangebot an den Start gebracht. Die Zusammenarbeit umfasst zwei Instragram-Kanäle, die in französischer und deutscher Sprache rund um das Thema Klimawandel und seine Auswirkungen informieren, sowie eine im Herbst startende Webseite. „Information, Interaktion und Unterhaltung“ seien wichtige Eckpfeiler des redaktionellen Konzepts, verspricht der WDR in seiner Bekanntmachung. Die Zielgruppe des Projekts sind junge Europäerinnen und Europäer. «NOWU» soll einen Dialog auf Augenhöhe zu Umweltfragen ermöglichen und die Inhalte leicht verständlich verbreiten.„Der Klimawandel gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere die europäische Generation der 15- bis 25-Jährigen bewegt dieses Thema“, erklärt WDR-Intendant Tom Buhrow und führt aus: „Genau mit ihnen wollen wir uns austauschen, um ihre Fragen zu beantworten. Dafür steht «NOWU». Für mich ein absolutes Zukunftsprojekt und eine Pionierleistung zwischen France Télévisions und dem Westdeutschen Rundfunk.“Delphine Ernotte Cunci, Präsidentin von France Télévisions, fügt hinzu: „France Télévisions ist stolz darauf, gemeinsam mit dem WDR dieses neue europäische öffentlich-rechtliche Angebot zu machen, das dem Informationsbedürfnis der jungen Generation und ihrem starken Engagement für die Umwelt gerecht wird. Es liegt nun an den jungen Menschen Europas, «NOWU» in die Hand zu nehmen, denn sie werden dort über sehr konkrete Lösungen verfügen, um für unseren Planeten zu handeln.“Auf deutscher Seite realisiert WDR Cosmo dieses internationale Online-Angebot federführend. «NOWU» habe den Anspruch, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu begrenzen, weswegen die kommende Webseite mit technischen und funktionalen Ansätzen so entwickelt werde, dass die Kohlenstoffemissionen möglichst gering gehalten werden. Ziel des Projekts sei mit „konstruktivem Journalismus jungen Europäer:innen Lösungsansätze für klimaneutrales Handeln im Alltag“ zu bieten.