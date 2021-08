Skater-Serie «Betty» wird eingestellt

US-Fernsehen

Die neue Serie konnte weder linear noch digital überzeugen.

Der Sender HBO zieht nach zwei Staffelnden Stecker. Die von Crystal Moselle entwickelte Teenie-Comedyserie basiert auf Moselles von der Kritik gefeiertem Film «Skate Kitchen» aus dem Jahr 2018. Sie folgt dem Leben einer Gruppe von Skateboardern, die nur aus Mädchen besteht und sich in dem von Männern dominierten Sport zurechtfindet."Wir werden nicht mit einer dritten Staffel von «Betty» weitermachen", sagte HBO in einer Erklärung. "Wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Crystal und unserer unglaublichen Besetzung – ihre furchtlose Erkundung der Welt der New Yorker Skate-Kultur wird ein schönes Symbol für Freundschaft und Gemeinschaft bleiben." In «Betty» spielen Dede Lovelace als Janay, Kabrina Adams als Honeybear, Nina Moran als Kirt, Ajani Russell als Indigo und Rachelle Vinberg als Camille.«Betty» lief zuletzt im Juni und Juli 2021 bei HBO, in Deutschland ist die Serie in dieser Woche in die zweite Staffel gestartet. Die Episoden waren extrem unerfolgreich. Da keine digitalen Aufrufe vorliegen, scheint die Serie auch bei den Streamingangeboten schlecht zu laufen.