3,0%: Nitro mit «Otto» im grünen Bereich

Quotennews

Gleich vier Spielfilme mit Otto Waalkes zeigt der Spartensender in dieser Woche.

Nachdem der Fernsehsender Nitro in den vorherigen Wochen sich am Dienstagabend um Louis de Funès kümmerte und die größten Produktionen zeigte, werden am Dienstag und Mittwoch die Sendeplätze mit Werken von Otto Waalkes gefüllt. Los ging es mit, der bereits 34 Jahre auf dem Buckel hat. Die Komödie verzeichnete 0,38 Millionen Zuschauer und fuhr 1,5 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen standen 0,18 Millionen auf der Uhr, sodass Nitro auf fabelhafte 3,0 Prozent Marktanteil kam.Um 21.50 Uhr setzte der Unterhaltungssender auf. Der Spielfilm, in dem Otto auch seinen Bruder Benno verkörpert, wurde unter anderem von Waalkes, Robert Gernhardt, Peter Knorr und Bernd Eilert verfasst. 0,35 Millionen Menschen verfolgten den Spielfilm mit Steffi Graf, der auf 2,0 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Leuten schalteten 0,09 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf einen Marktanteil von 2,2 Prozent generierte.Im Anschluss wiederholte Nitro. Die Komödie, in der der Ostfriese mit unkonventionellen Mitteln gegen die ungerechte Welt kämpft, wollten noch einmal 0,14 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil belief sich auf 1,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,05 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 2,3 Prozent.