Wie lief es für die Komödie im ZDF? Wie viele verfolgten die Dokumentation über Angela Merkel im Ersten? Wer hatte bei den Privaten die Nase vorn?

Das erfolgreichste Primetime-Programm an diesem Abend in der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen lief bei RTL und hieß. Mit 0,72 Millionen Umworbenen verbuchte das Kuppelformat 11,1 Prozent Sehbeteiligung. Insgesamt schaltete die Sendung 2,99 Millionen Zuschauer ein, daraus ergaben sich 11,2 Prozent Marktanteil. Auf Platz zwei bei den Privaten landete, das diesmal 1,37 Millionen Zuschauer anlockte. Am Markt holte die Reality-Show Werte von 5,8 respektive 10,2 Prozent.Auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen machte an diesem Abend eine ordentliche Figur beim jungen Publikum. Die Dokuholte insgesamt 2,68 Millionen Seher ab drei Jahren, davon stammten 0,69 Millionen aus der jüngeren Gruppe, woraus sich 10,5 Prozent ergaben. Insgesamt holte man 9,8 Prozent. Dieser Wert stand auch fürim Anschluss zu Buche. Die Reichweite sank leicht auf 2,59 Millionen. Bei den Jüngeren wurden noch 7,4 Prozent ermittelt. Das ZDF verzeichnete mit der Komödiedas größte Publikum des Abends, es schalteten 4,39 Millionen Zuschauer ein. Dies entsprach einer Sehbeteiligung von 16,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,55 Millionen 8,2 Prozent Marktanteil möglich. Dasbehielt danach noch 3,84 Millionen, der Gesamtmarktanteil sank auf 15,4 Prozent, bei den Jüngeren stieg der Wert auf 9,4 Prozent. Hier wurden 0,59 Millionen informiert.ProSieben schickteauf Sendung. Die Nerds unterhielten in vier Folgen zwischen 0,75 und 0,88 Millionen Zuschauer, davon stammte im Schnitt 0,59 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile beliefen sich im Schnitt auf 3,1 und 9,0 Prozent. VOX feierte mitGeburtstag, 0,83 Millionen kamen zur Party auf Mallorca. In der Zielgruppe standen 6,6 Prozent Markanteil zu Buche.Bei Kabel Eins verfolgten 1,16 Millionen Zuschauer, wovon 0,32 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Quotennadel zeigte für den Actionfilm 4,5 Prozent bei allen und 5,1 Prozent bei den Umworbenen an. RTLZWEI verzeichnete mitein 0,75-millionenköpfiges Publikum. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,8 und 5,1 Prozent.