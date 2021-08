«Mortherland: Fort Salem» für eine letzte Staffel verlängert

US-Fernsehen

Die dritte Staffel des Dramas wird wohl im kommenden Jahr zu sehen sein.

Der Disney-Fernsehsender Freeform hat das Dramafür eine dritte und letzte Staffel verlängert wird. Das gab der Sender am Dienstag vor der letzten Folge der zweiten Staffel bekannt. In der Serie, die von Eliot Laurence («Claws», «The Big Gay Sketch Show») geschrieben und kreiert wurde, spielen Taylor Hickson, Jessica Sutton, Ashley Nicole Williams, Amalia Holm, Demetria McKinney und Lyne Renée."Wir freuen uns, dass wir «Motherland: Fort Salem» für eine dritte Staffel zurückzubringen", sagte Freeform-Präsidentin Tara Duncan in einem Statement. "Ich bin Eliot und dem gesamten «Motherland»-Team dankbar. Sie haben eine wahrhaft fesselnde Mythologie geschaffen, die von Anfang an bei den Fans Anklang gefunden hat, und ich weiß, dass dieses letzte Kapitel weiterhin überzeugen wird."«Motherland: Fort Salem» handelt von drei jungen Frauen von der Grundausbildung in Kampfmagie bis hin zu den Schrecken eines frühen Einsatzes. In dieser Welt werden die traditionellen Geschlechter- und Machtrollen umgedreht, und die Frauen stehen an der Front."Jedes Mal, wenn wir wieder in die Welt von «Motherland: Ford Salem» eintauchen dürfen, ist es eine Freude und eine Ehre", fügte Laurence hinzu. "Ich kann es kaum erwarten, die dritte Staffel in die Welt zu bringen. Wir planen, die verrückten Einsätze des Finales mit einer epischen, gruseligen und befriedigenden Fahrt zu steigern, während wir gleichzeitig tiefer in die alten Ursprünge der Hexe eindringen. Wir sind Freeform so dankbar für diese Gelegenheit und unseren Fans – eure Liebe ist spürbar, wartet ab, bis ihr seht, was wir auf Lager haben."