Zweite Staffel von «Yes, we camp!» legt überzeugenden Auftakt hin

Quotennews

Genau wie Kabel Eins durfte sich auch VOX am gestrigen Abend freuen. Das Sommer-Special von «Grill den Henssler» legte wieder zu.



Kabel Eins startete am Vorabend die Ausstrahlung der zweiten Staffel der Dokureihe, die im Vorjahr bei den Jüngeren bis zu starke 6,6 Prozent Marktanteil eingefahren hatte. Diesmal besucht das Filmteam Betreiber und Camper auf sieben Campingplätzen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein und Österreich. Auf dem Gesamtmarkt holte sich die erste Folge vor 0,97 Millionen Fernsehenden mit durchschnittlichen 3,5 Prozent Marktanteil das bislang beste Ergebnis dieses Formats. Auch die 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen starteten mit einer hohen Quote von 5,8 Prozent gut in die neue Staffel.Am gestrigen Abend begaben sich bei VOX Detlef Steves, Mathias Mester, Jana Ina Zarrella und Pietro Lombardi in die Koch-Arena. Mithilfe des Experten Johann Lafer traten sie gegen Steffen Henssler an. Nach einem überzeugenden Start des Sommer-Specials vonmit 1,37 Millionen Fernsehenden und hohen 6,1 Prozent, waren in der Vorwoche noch 1,22 Millionen Zuschauer sowie gute 5,3 Prozent Marktanteil übriggeblieben. Die Quote hielt sich mit 9,1 und 8,9 Prozent hingegen in der Zielgruppe recht konstant.Doch mit dieser neuen Ausgabe stieg die Reichweite nun auf 1,40 Millionen Menschen und der Marktanteil fand wieder auf den überzeugenden Wert von 6,1 Prozent zurück. Besonders stark präsentierten sich die 0,55 Millionen Umworbenen. Hier wurde eine starke Sehbeteiligung von 9,4 Prozent eingefahren. Das Magazinerhöhte bei 0,73 Millionen Interessenten auf 7,2 Prozent. Die 0,17 Millionen Werberelevanten fielen hingegen auf einen passablen Marktanteil von 6,0 Prozent zurück.