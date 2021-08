Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen den «In Wahrheit»-Krimi im ZDF? Welche Quoten holte «Verstehen Sie Spaß? – Spezial» im Ersten? Wie schlugen sich die Filme bei den Privaten?

Mit 4,65 Millionen Zuschauern wardas gefragteste Programm der Samstagsprimetime. Der ZDF-Krimi holte mit dieser Reichweite einen Marktanteil von 21,6 Prozent. In der jungen Zuschauergruppe wurden 0,42 Millionen und 9,2 Prozent ausgewiesen.verfolgten im Anschluss 3,65 Millionen Zuschauer, die Einschaltquoten sanken auf 17,3 respektive 6,7 Prozent. Das Erste zeigteund unterhielt damit 2,87 Millionen Schaulustige. 0,60 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Daraus ergaben sich Sehbeteiligungen von 14,0 und 12,8 Prozent.RTL feierte Geburtstag und produzierte eine Live-Show von. 1,29 Millionen wollten die erfolgreichsten Skandalhits sehen, die Quoten beliefen sich auf 7,1 und 9,8 Prozent. RTLZWEI setzte auf zwei Folgenund lockte damit 0,50 und 0,54 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe schauten jeweils 0,27 Millionen zu, woraus sich Marktanteile von 5,7 und 6,5 Prozent ergaben. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 2,3 und 3,4 Prozent.VOX versendete den Spielfilmvor einem 0,70-millionenköpfigem Publikum, wovon 0,33 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Für den Sender mit der roten Kugel ergaben sich Quoten von 3,3 und 7,1 Prozent. Sat.1 baute dagegen auf «The Lego Movie 2» ► und erreichte damit nur 0,46 Millionen Seher ab drei Jahren. In der Zielgruppe standen 5,4 Prozent zu Buche.Wesentlich erfolgreicher war ProSieben mit dem Film «Was Männer wollen» ► , den 0,45 Millionen umworbene Zuschauer sehen wollten. Insgesamt erreichte der Spielfilm 0,84 Millionen Interessierte. Die Marktanteile lagen bei 3,9 Prozent insgesamt und 9,5 Prozent bei den Jüngeren. Kabel Eins strahlte zwei-Folgen aus, die 0,62 und 0,81 Millionen Krimi-Fans anlockten. In der Zielgruppe verbuchte die Unterföhringer TV-Station mit 0,17 und 0,19 Millionen 4,0 und 3,7 Prozent Marktanteil.