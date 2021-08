Blockbuster-Battle

Ein romantischer Survival-Thriller auf Hoher See misst sich mit dem animierten Spider-Man. Wer holt den Sieg? Oder mischen die «Expendables» dieses Battle auf?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die lebenslustige Tami möchte am liebsten die ganze Welt erkunden. Als ihr Weg sie nach Tahiti führt, lernt sie den erfahrenen Segler Richard kennen. Bis über beide Ohren verliebt entschließen sich Tami und Richard, gemeinsam für 30 Tage in See zu stechen und sich in das Abenteuer ihres Lebens zu stürzen. Doch mitten auf dem Pazifik, 2000 Seemeilen vom nächsten Festland entfernt, geraten sie plötzlich in einen gewaltigen Hurrikan. Als Tami aus ihrer Ohnmacht erwacht, ist ihr Boot schwer beschädigt und Richard schwer verletzt. Ohne eine Möglichkeit, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen, beginnt für Tami ein Wettlauf gegen die Zeit: Kann sie sich und ihre große Liebe retten? Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit: „«Die Farbe des Horizonts» ist romantisches Drama und Survival-Thriller in einem – und Baltasar Kormákur bringt beide Ebenen hervorragend unter einen Hut.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Das Oscar-prämierte Animationsabenteuer des berühmten Spinnenhelden: Miles Morales führt das Leben eines durchschnittlichen New Yorker Teenagers, bis er von einer radioaktiven Spinne gebissen wird. In einem U-Bahn-Schacht trifft er auf Spider-Man, der den Bösewicht Kingpin von seinem teuflischen Plan abhalten will, Tore zu Paralleluniversen zu öffnen. Als Spider-Man tödlich verwundet wird, liegt es in Miles' unerfahrenen Händen, die Stadt vor der Zerstörung zu retten. Das Quotenmeter-Urteil zum Film: „«Spider-Man: A New Universe» ist eine durch den Meta-Fleischwolf gedrehte Superheldengeschichte nach Schema F, bei dessen Inszenierung Zuschaueraugen leuchten werden.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDB User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Barney Ross und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der skrupellose Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein. Doch Stonebanks verschanzt sich, beschützt von einer Armee, in einem ehemaligen osteuropäischen Hotelkomplex. Es steht nicht gut für die Gruppe um Barney Ross, doch dann eilt doch noch unerwartet Hilfe herbei. Quotenmeter hatte in seiner Kritik nur wenige warme Worte übrig: „«The Expendables 3» ist kraftlos und lässt jene Art von Gewaltspitzen aus, die in den Vorläufern noch zelebriert wurden. Allein das Finale und vereinzelte Anflüge von Selbstironie sorgen für Unterhaltung.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDB User Rating: 6