Bundesliga-Auftakt sehen bis zu 5,76 Millionen in Sat.1

Quotennews

Mit fast 30 Prozent in der Zielgruppe kann Sat.1 mehr als zufrieden sein. Eine Prophezeiung ging zudem in Erfüllung.

Sat.1-Chef Daniel Rosemann gab unter der Woche das Ziel „20 Prozent Marktanteil“ aus, schließlich toppe die Bundesliga die 2. Liga um den Faktor zwei, wie er bei einem Pressetermin erklärte. Gemeint ist der Zweitliga-Auftakt zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV Ende Juli, den im Schnitt 2,72 Millionen Zuschauer (2,52 Mio. in der ersten Halbzeit, 2,92 Mio. in der zweiten Halbzeit) verfolgten, womit ein Marktanteil von 12,4 Prozent (11,5 und 13,2 Prozent) verbucht wurde. Durch den Rechtedeal zeigte Sat.1 nun auch das Eröffnungsspiel im Oberhaus, das Borussia Mönchengladbach und Bayern München bestritten. Das Spiel endete Unentschieden, beide Teams waren in der ersten Halbzeit jeweils einmal erfolgreich.Die beiden Halbzeiten verfolgten 4,49 und 5,76 Millionen Fußball-Fans ab drei Jahren, wovon 1,40 und 1,70 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Der Gesamtmarktanteil lag bei starken 19,1 und herausragenden 25,1 Prozent, womit Rosemanns Prophezeiung tatsächlich eintrat. In der Zielgruppe fiel sogar fast die 30-Prozent-Marke, denn mit 1,40 und 1,70 Millionen Umworbenen standen erst 26,5 und dann fantastische 29,3 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Beim Schalke-Spiel wurden vor drei Wochen 15,9 und 16,2 Prozent bei den Werberelevanten gemessen.Die Vorberichte begannen ab 18:55 Uhr und wurden nur die dieum 19:55 Uhr für zehn Minuten unterbrochen, die 0,72 Millionen verfolgten, woraus 3,8 respektive 6,5 Prozent Marktanteil generiert wurde. Den ersten-Teil verfolgten 0,41 Millionen Interessierte, den zweiten dann 1,94 Millionen. In der Zielgruppe erreichte der Bällchensender zunächst ganz schwache 3,6 und nach den Nachrichten sehr gute 14,4 Prozent Sehbeteiligung. Die anschließendenbehielten noch 15,8 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 12,5 und 15,8 Prozent.Ab 23 Uhr schaltete Sat.1 dann ins Weltall zu, das bis 0:30 Uhr ausgestrahlt wurde. Ob in der Raumstation zu so später Stunde noch etwas los war, wollten 1,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wissen, was in etwa der Reichweite des Vortages entsprach. 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige blieben wach. Mit einer Gesamt-Quote von tollen 10,2 Prozent insgesamt, war dies die stärkste Ausgabe der bisherigen Staffel. Bei den Zielgruppen-Zuschauern kam man auf 13,3 Prozent, was nach der Premierenfolge vor einer Woche auf Platz zwei im Staffelranking rangiert. Quotentechnisch konnte «Promi Big Brother» den herausragenden Vorlauf nutzen, auch wenn es bei den Reichweiten die üblichen Werte setzte.