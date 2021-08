«Top Dog» muss deutliche Verluste hinnehmen

Quotennews

Erstmals rutschte die Hundeshow unter die Zehn-Prozent-Marke in der Zielgruppe. Trotz Fußball blieb die Gesamtreichweite dennoch recht konstant.

Ende Juli startete RTL ein neues Tierformat. Was nach Sonntagvorband klingt, ist tatsächlich am Freitagabend in der Primetime ein voller Erfolg, dennsteigerte sich nach den beiden Auftaktfolgen, die am 23. und 24. Juli zu sehen waren, in der Zielgruppe von 12,6 und 12,2 auf 13,8 Prozent. Selbst der prominent beworbene Start von «Promi Big Brother» konnte dem von Jan Köppen und Laura Wontorra moderierten Format nichts anhaben – im Gegenteil. Das Zielgruppenpublikum wuchs auf 0,73 Millionen Seher im Vergleich zur Vorwoche, als 0,70 Millionen zu Buche standen. Diesmal war das Konkurrenz-Programm aber ungleich schwerer, denn Sat.1 zeigt am Abend den Bundesliga-Auftakt.Die «Top Dog»-Reichweite lag dennoch bei 1,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, also nur 0,1 Millionen weniger als vor einer Woche. Dementsprechend sank der Marktanteil von 7,4 auf 7,2 Prozent. In der Zielgruppe waren die Verluste wesentlich gravierender, denn es wollten nur noch 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige die Kommentare von Frank Buschmann hören, was 9,9 Prozent dieser Zuschauergruppe entsprach. König Fußball ist eben nicht «Promi Big Brother».Im Anschluss ersetzte erneutdie vorerst abgesetzte Gameshow «The Wheel» und punktete abermals besser als die Chris-Tall-Show vor der vorläufigen Absetzung, denn es blieben 1,10 Millionen dran, was in der Zielgruppe zu 9,6 Prozent führte. «The Wheel» holte vor der Absetzung 7,9 Prozent bei den Umworbenen.