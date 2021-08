Spielberg findet sechs Darsteller für «The Fabelmans»

Kino-News

Der Regisseur hat zahlreiche Kinderdarsteller für seinen halb-autobiografischen Film verpflichtet.

Star-Regisseur Steven Spielberg hat für seinen halb-autobiografischen Spielfilm über seine Jugend als aufstrebender Filmemacher in Arizona, der den Titelträgt, insgesamt sechs Kinderdarsteller gewinnen können. Gabriel Bateman («Child's Play»), Gustavo Escobar («Instant Family»), Nicolas Cantu («The Walking Dead: World Beyond»), Cooper Dodson («Fear the Walking Dead»), Lane Factor («Reservation Dogs») und Stephen Smith («The 15:17 to Paris») spielen die Freunde der Figur, die lose auf Spielberg basiert und von Gabriel LaBelle dargestellt wird.Sie schließen sich einem umfangreichen Ensemble an, zu dem Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Judd Hirsch, Sam Rechner, Oakes Fegley, Chloe East, Julia Butters, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary und Isabelle Kusman gehören. Spielberg hat das Drehbuch für «The Fabelmans» zusammen mit seinem regelmäßigen Mitarbeiter Tony Kushner («München», «Lincoln») geschrieben.Beide produzieren den Film auch zusammen mit Kristie Macosko Krieger, die von Spielbergs Firma Amblin Partners unterstützt wird. Der Film befindet sich derzeit in Produktion und soll 2022 in die Kinos kommen.