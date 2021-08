«Alarm für Cobra 11» sagt leise Tschüss

Quotennews

Am Donnerstagabend lief das Staffelfinale mit ernüchternden Werten.

Die Kölner Fernsehstation RTL setzte am Donnerstag auf die zwei finalen Episoden der 26.-Staffel. Die ersten sechs Episoden performten in den vergangenen zwei Wochen weniger gut. Es schalteten nur maximal 1,66 Millionen Zuschauer ein, bei den Umworbenen fuhr man 0,70 Millionen Zuschauer ein. Bitter: Der höchste Marktanteil lag bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern bei 12,2 Prozent.Angesichts dieser Werte ist der Zweiteiler „Das Team“ mit Sicherheit auch das Ende der ehemals erfolgreichen Serie. Erdogan Atalay, Pia Stutzenstein, Gizem Emre und Patrick Kalumpa verfolgten am Donnerstagabend 1,38 sowie 1,37 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile lagen bei jeweils 6,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern wurden 12,4 sowie 9,7 Prozent Marktanteil verbucht, die Reichweiten lagen bei 0,60 sowie 0,52 Prozent.Um 22.15 Uhr stand die zweite Episode vonauf dem Programm. Michael Tsokos und Jan Josef Liefers führten dieses Mal die Untersuchung eines vermeintlichen Gift-Opfers durch. 0,64 Millionen Menschen verfolgten die Geschichte um einen Mann, der ohne sichtbare äußere Verletzungen gefunden wurde. Die Reichweite bei den Umworbenen lag bei 0,29 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent. Die Premiere kam vor fünf Wochen auf 12,3 Prozent in der Zielgruppe.