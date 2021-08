«Steel Buddies» melden sich im September auf DMAX zurück

TV-News

Die neunte Staffel umfasst 15 neue Episoden, die sich um Michael Manousakis und seine Westerwald-Crew drehen.

Der Discovery-Sender DMAX hat den Start der nunmehr neunten-Staffel angekündigt. Die neue Runde beginnt am 7. September um 20:15 Uhr und wird immer dienstags in deutscher Erstausstrahlung gesendet. DMAX verspricht dann wieder „Overalls, ölverschmierte Typen und markige Sprüche“.In der neuen Staffel bringt Michael Manousakis und seine Westerwald-Crew von „Morlock Motors“ im beschaulichen Peterslahr tonnenschwere Vehikel wieder auf Vordermann, um die ausrangierten Kolosse profitabel weiterzuverkaufen. Neben der Reparatur von schweren Fahrzeugen wie dem Hummer H1 oder dem MUTT M151-Geländewagen will Manousakis zudem mit einer Douglas DC-3 in die Luft abheben. Außerdem wird ihm ein komplettes Museum zum Kauf angeboten.«Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte» wird im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content, und Producer Florian Grüning von Spin TV produziert.