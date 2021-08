Zweite «LOL: Last One Laughing»-Staffel geht im Oktober an den Start

Vermischtes

Amazon terminiert die zweite Staffel genau, in der Anke Engelke, Annette Frier, Martina Hill, Larissa Rieß, Tahnee, Bastian Pastewka, Tommi Schmitt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Max Giermann und Kurt Krömer zu sehen sind.

Bereits im April, also noch bevor die letzten Folgen der ersten Staffel vonan den Start gingen, verkündete Show-Gastgeber Michael „Bully“ Herbig, dass es eine weitere Runde geben wird. Amazon Prime Video hat nun einen Starttermin bekannt gegeben. Demnach geht die neue Staffel am Freitag, den 1. Oktober, los.Ob es erneut zu der etwas seltsam anmutenden Ausspielweise kommt, wie in Staffel eins, ist nicht bekannt. Damals gab es immer donnerstags zwei neue Folgen der sechsteiligen Show. Das Ensemble besteht diesmal aus unter anderem aus Anke Engelke, Annette Frier, Martina Hill, Larissa Rieß und Tahnee, womit feststeht, dass der Cast ausgeglichener als im Frühjahr sein wird. Damals waren als weibliche Teilnehmerinnen nur Barbara Schöneberger, Anke Engelke und Carolin Kebekus dabei. Neben den genannten Comedians ergänzen Bastian Pastewka, Tommi Schmitt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Max Giermann und Kurt Krömer, die zusammen mit Engelke bereits in der ersten Staffel teilnahmen, das Ensemble.In der Show müssen die Kandidaten die übrigen Teilnehmer zum Lachen bringen, dürfen selbst aber keine Miene verziehen. Passiert dies aber doch, zieht Showleiter Bully Herbig demjenigen einen von zwei Jokern ab. Wer keinen Joker mehr hat, muss die Sendung verlassen. Der Gewinner erhält am Ende 50.000 Euro, die er oder sie für einen guten Zweck spendet. Das Original stammt aus Japan und hört auf den Titel «HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental».