3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche steht unter anderem die ARD-Show «Inas Nacht» im Mittelpunkt. Aber auch «Natsume Yujin-Cho the Movie: Ephemeral Bond» hatte mit wenigen Zuschauern zu kämpfen.

Das Erste strahlte am Donnerstag, den 5. August 2021, die zweite Folge der aktuellen Staffel der Late-Night-Show aus. Ina Müller begrüßte den Musiker und Komponisten Konstantin Wecker. Mit Bosse sprach die Moderatorin über seine Erlebnisse vom Schlafwandeln. Dies war für 0,67 Millionen Zuschauer interessant, der Marktanteil bewegte sich bei 7,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern waren 0,15 Millionen dabei, sodass man auf 5,7 Prozent Marktanteil kam.Sechs Wochen lang strahlte ProSieben am Donnerstag seine jüngste Reality-Show aus. Diese wurde jeden Mittwoch beim Frauensender sixx wiederholt. Das Finale sahen am vergangenen Mittwoch 60.000 Zuschauer, wovon 20.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 0,2 Prozent bei allen sowie auf 0,4 Prozent bei den Werberelevanten.In diesen Film dreht sich die Handlung um Natsume, der seit seiner frühester Kindheit Yokai (Geisterwesen) sehen kann. Durch diese besondere Gabe ist Natsume jedoch in der Gesellschaft zu einem Außenseiter geworden, wodurch er auch den Yokai selbst eher zurückhaltend gegenübersteht. 0,12 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend bei ProSieben Maxx den Spielfilm. Mit lediglich 80.000 Zuschauer fuhr man 1,5 Prozent Marktanteil ein.