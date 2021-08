«Denn sie wissen nicht, was passiert» kehrt Anfang September zurück

TV-News

Auch «Team Wallraff» kehrt Anfang September mit einer neuen Reportage zurück. Unterdessen startet RTL ein neues Comedy-Doku-Format.

„Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!“, verspricht RTL ab Samstag, den 4. September, denn dann präsentiert der Kölner Sender drei neue Folgen von. In den Liveshows wissen die drei Showgrößen wie immer nicht, was auf sie zu kommt, denn es ist bekanntlich eine Sendung „ohne Sicherheitsnetz“, was RTL im April dieses Jahres selbst erfahren musste, denn damals fiel Günther Jauch aufgrund einer Corona-Erkrankung für alle drei Sendungen aus.Kurzfristig fand der Privatsender Ersatz und stellte das Konzept ein wenig um. In Show eins musste Gottschalk mithilfe verschiedener weiblicher Mitspielerinnen gegen Sabrina Mockenhaupt und Caroline Frier antreten, während in Show zwei Barbara Schöneberger gegen acht männliche Kontrahenten antreten musste – einer nach dem anderen. In der dritten Show übernahm dann Tim Mälzer die Moderation, da sich Schöneberger und Gottschalk gegen Michelle Hunziker und Thomas Hermanns duellierten. Jauchs Fehlen sorgte keineswegs für einen Dämpfer auf dem Quotenmarkt, durchschnittlich wurden 17,5 Prozent in der Zielgruppe markiert. Insgesamt standen 11,4 Prozent zu Buche.Für den darauffolgenden Donnerstag, 9. September, hat RTL unterdessen eine Ausgabe vonangekündigt, in der Günter Wallraff und sein Reporter-Team in Undercover-Recherchen alarmierende Bedingungen in der Arbeitswelt aufdecken. Das genaue Thema hat der Kölner Sender traditionell noch nicht bekannt gegeben und tut dies erst kurz vor der Ausstrahlung, die um 20:15 Uhr erfolgt.Bereits am 3. September startet ein neues Comedy-Format, das immer freitags um 22:15 Uhr ausgestrahlt wird. Das Projekt ist eine Comedy-Doku mit dem Titel, bei der jeweils eine oder ein beliebter Comedian im Mittelpunkt steht. Statt ein Bühnenprogramm zu performen, lässt der Komiker gemeinsam mit einem langjährigen Wegbegleiter und Freund an einem besonderen Ort die persönlich lustigsten, skurrilsten und emotionalsten Momente seiner TV-Karriere noch einmal Revue passieren. Den Anfang macht Ilka Bessin, die durch ihre Rolle als Cindy aus Marzahn deutschlandweit bekannt wurde. Am 10. September dreht sich dann alles um Mario Barth.