Mandy und Basti: Kommen alte Gefühle zurück?

Soap-Check

Während in der Hauptstadt bei den Beiden wieder ein Funke überfliegen könnte, läscht sich Uschi in Bayern auf Winkler ein.

Mona hält es für falsch, dass Tatjana mit Andreas campen gehen will. Er wird sicher versuchen, sich Tatjana weiter anzunähern. Die hält das für ausgeschlossen. Zunächst wirkt auch alles unschuldig. Bis Tatjana durch eine Ungeschicklichkeit in Andreas‘ Armen landet. Der perfekte Moment für einen Kuss? Jens plagt das schlechte Gewissen, weil er Andreas ein Veilchen verpasst hat. Ihm wird klar, dass er viel zu lange alles in sich hinein gefressen hat. Hendrik hofft auf Versöhnung mit Britta und besorgt finanzkräftige Spender, um dem Krankenhaus in der Personalnot zu helfen. Zwischen Paul und Carla entwickelt sich eine charmante Flirterei. Als Carla sich beim Holzhacken leicht verletzt, scheint eine Annäherung zwischen beiden unausweichlich. Sara ist überfordert von ihrer freien Zeit - sehr zu Simons Unmut, der sich wünscht, dass sie sich einfach mal entspannt und auf die faule Haut legt.Max bekommt unerwartet Besuch. Maja erbittet sich Bedenkzeit bei Hannes. Alfons sucht für sich und Hildegard ein Hobby. Selina schlägt Ariane eine Bitte ab. Vanessa will mit Max in seinen Geburtstag reinfeiern. Dafür besorgt Shirin eine Torte, die sie mit dem Fahrrad zum „Fürstenhof“ bringen will. Auf dem Rückweg ist sie von einem Mann, der ihr auf einem Rasenmäher entgegenkommt, so abgelenkt, dass sie die Torte fallen lässt. Als Vanessa Max um Mitternacht mit einem Kuss beglückwünscht, steht plötzlich ein ungebetener Gast vor der Tür. Maja ist sehr gerührt von Hannes‘ Antrag, aber sie erbittet sich Bedenkzeit, da ihr alles zu schnell geht. Doch als sie bei einem Spaziergang zufällig auf Florian trifft, wird ihr klar, welche Antwort sie Hannes geben wird. Alfons ist enttäuscht, dass Hildegard sich nicht für das Golfen begeistern kann. Da er aber auch nicht ohne sie spielen will, begibt er sich auf die Suche nach einem neuen Hobby. Als er Hildegard schließlich seine neue Idee präsentiert, staunt diese nicht schlecht. Ariane erfährt, dass das Grab ihrer Mutter durch einen Sturm verwüstet wurde. Aus Angst, dass der alte Hass wieder aufsteigen könnte, wenn sie in die Heimat fährt, bittet sie Selina, sie zu begleiten. Doch Selina lehnt ab. Als Erik mitbekommt, dass Ariane Selina und nicht ihn gefragt hat, stellt er sie zur Rede. In Folge 3656 kommt Gerald „Gerry“ Richter, gespielt von Johannes Huth, an den „Fürstenhof“, um seinen kleinen Bruder Max zum Geburtstag zu überraschen. Auf dem Weg zu Max begegnet Gerry Shirin und ist sofort hin und weg von ihr.Uschi lässt sich auf Winkler ein und verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihm. Ist sie den Geistern des nächsten Morgens gewachsen?Als Paco ein Date mit Sarah hat, schiebt Nika ihre Eifersucht bemüht beiseite. Doch im Gefühlschaos begeht sie aus Neugier einen schweren Fehler. Das Promo-Video für die Konditorei wird ein voller Erfolg - und bringt insbesondere für Chris eine überraschende Wendung. Monika ist aufgewühlt, weil sie glaubt, dass Jakob erneut mit ihren Gefühlen spielt. Als sie dann auch noch von Dannys dunklen Plänen erfährt, ist ihr Gefühlschaos komplett.Malu merkt, dass ihr Wissen über Justus' Intrigen einen Schatten auf ihr Glück mit Finn wirft und will alles gestehen - kommt aber zu spät. Leyla hofft auf die Teilnahme bei einem Workshop - erkennt aber, dass sie sich selbst im Weg steht.Yvonne ahnt nicht, dass Laura nur Moritz geschützt hat. Als Yvonne erkennen muss, dass sie ihre Tochter vorschnell verurteilt hat, setzt ihr das so zu, dass ihr Körper in einem gefährlichen Moment dem Stress nicht mehr standhält. Aus Geldnot lässt Jonas sich breitschlagen für Felix den DJ zu geben, verpokert sich aber jedoch bei den Verhandlungen mit ihm. Als Felix vor Lilly Jonas dafür herabwürdigt, stellt die mal etwas klar.Leonie will Schrotti und Trixi mit einem Familienfrühstück überraschen. Allerdings gerät sie in einen bösen Ehestreit zwischen den beiden. Dieser gipfelt darin, dass Trixi hocherzürnt mit Schrotti Schluss macht und davonstürmt. Die emotional angefasste Leonie will für ihren Vater da sein und mit ihm gemeinsam Versöhnungspläne schmieden. Doch Schrotti macht einen auf Sturkopf – er will sich nicht um seine emotionalen Probleme kümmern. Es kostet Leonie viel Geduld und Überredungskunst, bis Schrotti erkennt, was wirklich wichtig ist. Nun ist er bereit, sich doch noch der Rettung seiner Ehe zu widmen.Mandy muss einen stressigen Tag in der Schnitte meistern, an dem sie immer wieder vor neue Probleme gestellt wird. Als dann auch noch Victoria kündigt, weiß Mandy nicht mehr weiter. Zu ihrem Glück bietet Basti spontan seine Hilfe an und schafft es so doch noch, den Tag zu retten. Mandy ist ihm total dankbar und alte Gefühle steigen in ihr hoch. Paula bekommt davon Wind und ist sofort misstrauisch, doch Mandy streitet alles vehement ab. Am Ende muss sie sich allerdings eingestehen, dass es keinen Sinn macht, ihre Empfindungen zu verdrängen…