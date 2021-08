HBO verlängert «The White Lotus»

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel sollen neue Charakter das Ensemble bereichern.

Der Pay-TV-Sender HBO hat eine zweite Staffel der Seriebestellt. Die bösartige Satire, die in einem prunkvollen hawaiianischen Resort spielt, wird die Insel für die kommende Staffel verlassen. Die neue Runde „folgt einer anderen Gruppe von Urlaubern, die zu einem anderen White Lotus Anwesen jetten“, teilte der Sender mit.In einem Interview sagte Serien-Produzent und -Erfinder Mike White, dass die Serie als Anthologie funktioniere und mit jeder neuen Staffel den Ort wechseln will. White teilte den Kollegen von ‚IndieWire‘ mit, dass einige Schauspieler mit ihren bisherigen Charakteren durchaus zurückkommen könnten. In Deutschland strahlt Sky ab 23. August die deutsche Fassung aus, die Originalfassung kann schon gestreamt werden.Francesca Orsi, HBOs Executive Vice President of Programming, lobte «The White Lotus»: "Mike hat wieder einmal eine typische HBO-Show abgeliefert, die in aller Munde ist. Wir waren begeistert, als wir hörten, wohin er als Nächstes gehen wollte, nachdem er dieses epische Kapitel in Hawaii abgeschlossen hatte, und wir können es kaum erwarten, ihm weiter zu folgen, wohin auch immer er uns führt."