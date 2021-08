Netflix bringt «High on the Hog» zurück

US-Fernsehen

Die Dokumentationsreihe über die afrikanische Küche bekommt eine zweite Staffel.

Bei Netflix wird es auch weiterhin die Doku-Reihegeben. Wie der Titel schon verrät, werden Afroamerikanische Menschen gezeigt, die die amerikanische Küche geprägt haben. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch der Lebensmittelhistorikerin Jessica B. Harris.Die erste Staffel, die seit Mai bei Netflix zur Verfügung steht, ist eine vierteilige Serie, die sowohl nach Benin in Westafrika als auch in die Vereinigten Staaten reist, von South Carolina nach Texas, Philadelphia und New York. Dabei enthüllt die Serie die Geschichten hinter den Speisen auf dem afroamerikanischen Tisch und ihre Beziehung zur Geschichte der Schwarzen. Gastgeber ist der Sommelier Stephen Satterfield."Ich bin so begeistert, die zweite Staffel von «High on the Hog» mit Netflix anzukündigen und diese unglaubliche Reise durch die schwarze Küche und Kultur fortsetzen zu können. Es war wundervoll, die starke Reaktion des Publikums auf unsere erste Staffel zu sehen, und wir hoffen, dass wir die kulinarische Geschichte und Erfahrung der Schwarzen weiter ausbauen und stärken können", so Regisseur und ausführender Produzent Roger Ross Williams.