Kerkeling macht Leseabend und Reise-Serie für VOX

Seit März ist bekannt, dass Hape Kerkeling zwei Formate für VOX produzieren wird, nur welche stand bislang noch nicht fest. Nun hat der Sender Licht ins Dunkle gebracht und die beiden Sendungen vorgestellt.

Der März war bei der Mediengruppe RTL Deutschland vom personellen Umbruch geprägt, denn «DSDS» und «Supertalent»-Juror Dieter Bohlen, das wohl prominenteste Sendergesicht von RTL, wurde vor die Tür gesetzt. Nur wenige Woche später vermeldete man in Köln die Verpflichtung von Entertainer Hape Kerkeling, der die Hauptrolle in einer RTL-Serie übernehmen solle und zudem in zwei VOX-Formaten zu sehen sein wird. Diese Verpflichtung geriet vor lauter Trubel um die neuen Jurys mit Lukas Podolski («Das Supertalent») und Florian Silbereisen («Deutschland sucht den Superstar») fast in Vergessenheit. VOX hat nun aber den Produktionsstart der beiden Formate bekannt gegeben, die im Spätherbst ausgestrahlt werden sollen.Zum einen wird es diegeben, eine abendfüllende Veranstaltung, bei der Kerkeling im Hamburger Hansa-Theater aus seinem neuen Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" liest und anschließend sich den Fragen von Mordertorin Dunja Hayali stellt. VOX verspricht neben Wissenswertem über Katzen auch „Einblicke in Hapes Welt“. Gemeinsam mit Hayali wird der Comedian außerdem auf seine lange Karriere zurückblicken. Produziert wird «Ein Abend mit Hape Kerkeling» von RTL Studios. Die Lesungen finden am 23. und 24. September, das Interview am 25. September statt.Das zweite Format trägt den Titelund ist eine siebenteilige Doku-Reihe, in der er zum „kultigen Reiseführer“ wird. Er bereist die Zwergstaaten Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan, um herauszufinden, was deren DNA ist. Dabei geht auf die Entstehung der Staaten ein sowie auf die Fragen, warum sie bis heute existieren und was deren Geheimnisse sind. Kerkeling soll diese und weiter Fragen auf seine eigene Art beantworten, dabei wird es „lustig, ehrlich und informativ“, so VOX. Dass Kerkeling Reise-Formate beherrscht, zeigte nicht zuletzt sein Erfolgsbuch „Ich bin dann mal weg“, in dem er seine Reise auf dem Jakobsweg beschrieb. Produziert wird die Reisedokumentation «Hape und die 7 Zwergstaaten» von der i&u TV Produktion GmbH.„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit VOX und zwei Sendungen, die wie die Faust aufs Auge zu mir passen. Reisen, meine Katzen und meine TV-Karriere haben mein Leben geprägt, verändert und sind immer ein großes Abenteuer. Jetzt startet mit der Reise durch die sieben Zwergstaaten das nächste große Abenteuer und ich werde im Rahmen von «Ein Abend mit Hape Kerkeling» auf vergangene zurückblicken – bei VOX. Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht“, erklärt Kerkeling in einem Statement.VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel fügt hinzu: „VOX und Hape Kerkeling verbindet nicht nur die große Leidenschaft für gute Unterhaltung, sondern auch die für Menschen, Tiere und das Reisen. All das haben wir jetzt gemeinsam mit ihm in zwei Formaten gebündelt, die im Spätherbst bei VOX zu sehen sein werden. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, uns mit Hape Kerkeling auf eine Reise durch sein Leben und durch die 7 Zwergstaaten zu begeben."