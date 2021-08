Sollte Amira Pocher «Love Island» moderieren?

Köpfe

Wie die Moderatorin in ihrem Podcast «Die Pochers hier!» verriet, befand sie sich bereits in Gesprächen mit RTLZWEI. Aus diesem Grund sagte sie ab.

Seit Ende Juli steht fest: Sylvie Meis wird die neue Moderatorin des RTLZWEI-Formats, dessen sechste Staffel am 30. August Premiere feiert ( Quotenmeter berichtete ). Doch scheinbar war Meis gar nicht die erste Wahl von RTLZWEI als Nachfolgerin von Jana Ina Zarrella, die die Moderation aufgab, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Denn wie Amira Pocher zusammen mit ihrem Ehemann Oliver Pocher im gemeinsamen Podcast «Die Pochers hier!» verrieten, war Amira in der engen Auswahl als «Love Island»-Moderatorin.„An der Stelle dürfen wir verraten, dass auch du im Gespräch warst für «Love Island»!“, so Oliver Pocher. Amira bestätigte Gespräche mit dem Sender, kam dann aber zu dem Schluss, dass es nicht der richtige Job für sie gewesen sei. „Es ist immer scheiße, in die Fußstapfen von jemandem zu treten. Die werden zerlegt, da habe ich gesagt, das traue ich mir nicht zu!“, erklärte sie.Dazu komme der Umstand, dass sie sich ohnehin regelmäßig über das Format lustig machen würde und somit die Dating-Sendung nicht ernsthaft hätte moderieren können. „Das hat einfach nicht gepasst. Da mache ich lieber nichts, als dass ich das Falsche mache“, so die ehemalige «Gefährlich ehrlich»-Moderatorin.