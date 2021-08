Buchclub: Texten können

Hintergrund

Texten können: Das neue Handbuch für Marketer, Online-Texter und Redakteure. Mit Checklisten und Schreibanleitungen für alle Web-Textarten.

In einer digitalen Welt wird nicht nur die breite Nutzbarkeit des Internets für diverse Zwecke immer wichtiger, sondern eine erfolgreiche Plattform lebt vor allem von der Gestaltung ihres Contents. Gerade das Erstellen von maßgeschneiderten Texten benötigt ein gewisses Maß an Know-How, um Kundschaft größtmögliche Vielfalt und Qualität bieten zu können."Texten können: Das neue Handbuch für Marketer, Online-Texter und Redakteure. Mit Checklisten und Schreibanleitungen für alle Web-Textarten" lehrt Sie, wie Sie Ihre Texte professionalisieren. Gebrauchstexte im Online-Bereich, egal ob es Web-Texte, Call-To-Action-Texte, Blog-Einträge oder Landingpages sein mögen, brauchen, wenn sie mehr als Füllmaterial sein sollen, fachliche Expertise im Wissen darüber, was einen guten Text ausmacht. Deshalb gibt Ihnen die Autorin Daniela Rorig auf gut 400 Seiten alles mit, was Sie brauchen, um erfolgreiche Texte zu schreiben.In diesem Buch lernen Sie unter anderem, wie Sie Ihre Texte im Web wirksam gestalten. Sie finden kreative Unterstützung, denn Sie finden hier einiges an Input, der Stilsicherheit und Individualität garantiert. Des Weiteren bringt man Ihnen nahe, was Lesende heutzutage von Texten erwarten und schlüsselt auf, wie Sie Ihre Kundschaft motivieren, Ihren Content und damit Ihre Produkte weiter zu verfolgen. Der Ratgeber hält zudem konkrete Schreibanleitungen für alle Textformen bereit, egal ob Sie Social-Media-Content erstellen wollen oder einen kurzen Teaser verfassen. Mit praktischen Schreibübungen und Checklisten können Sie Ihr neues Wissen verinnerlichen und stets verbessern.Eine kleine Übersicht über einige Kapitel soll Ihnen einen Eindruck vermitteln, welchen Themen Sie sich widmen können, um noch besseren Content für Ihre Marketing-, Redaktions-, oder Social-Media-Projekte zu erstellen: Verstehen, was Leser motiviert, Textformeln - Überzeugen mit System, Storytelling als Würze - Argumente mit Ministorys untermauern, Psychologie des Textens, die unverwechselbare Markenstimme, Was ist guter Schreibstil?, Schreibtechniken: ins Schreiben kommen und Schreibanleitungen: Baukastensysteme, Unternehmensdarstellungen, Werbetexte uvm.