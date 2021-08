Zum 80. Geburtstag von Fritz Wepper: C+I zeigt dreimal «Protokolle des Bösen»

TV-News

Kommende Woche feiert Fritz Wepper seinen 80. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums zeigt Crime + Investigation drei Folgen der Serie aus dem Jahr 2016 – jeweils mit Fritz Wepper in der Hauptrolle.

Mitte Juni endete die ARD-Serie, also zwei Monate vor Fritz Weppers 80. Geburtstag, den der Schauspieler am 17. August feiert. Zum Abschied hatten die Programmplaner im Ersten allerdings keine Geschenke dabei, denn Wepper und Co. mussten sich zum Abschied mit der Europameisterschaft und dem Spiel Deutschland gegen Frankreich messen. Dennoch standen 4,44 Millionen Zuschauer zu Buche, ein beachtliches Ergebnis und sozusagen ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk für Wepper. Zum eigentlichen Geburtstag wird Wepper neben zahlreichen Gratulanten auch vom True-Crime-Sender Crime + Investigation geehrt, für den er vor fünf Jahren invor der Kamera stand.Seine Rolle darin war allerdings alles andere als himmlisch, denn er spielte einen Serienkiller. C+I zeigt am kommenden Dienstag ab 17:45 Uhr drei Episoden des eigenproduzierten True-Crime-Formats. Neben Wepper sind auch Sven Martinek und Michaela May zu sehen. «Protokolle des Bösen» steht neben der linearen Ausstrahlung auch auf Crime + Investigation Play, dem On-Demand-Channel bei Apple TV und den Prime Video Channels, zur Verfügung. Dort gibt es neben den drei Wepper-Folgen alle «Protokolle des Bösen»-Episoden zu sehen.Im Mittelpunkt von der Sendung stehen Interviews mit deutschen Serienmördern, die der Düsseldorfer Profiler, Kriminalist und Autor Stephan Harbort in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Einrichtungen führte, um herauszufinden, warum Menschen zu Mördern werden. In jeder Folge des Formats wird jeweils eines von Harborts Gesprächen nachgestellt, während auf einer weiteren Erzählebene die Tatmuster und Motivationen der einzelnen Mörder nach kriminologischen sowie psychologischen Gesichtspunkten analysiert werden. Während Harbort in seiner Rolle des Kriminalisten und Interviewers bleibt, spielen die bekannten TV- und Film-Stars Fritz Wepper, Michaela May, Uwe Ochsenknecht, Sven Martinek und Detlef Bothe die Killer.