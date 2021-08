Peacock schnappt sich Howie-Mandel-Doku

US-Fernsehen

Der Spielfilm von Barry Avrich wurde im vergangenen Jahr bei Festivals vorgeführt.

Die NBC-Schwester Peacock hat sich die Rechte an der Dokumentation über Howie Mandel gesichert.wurde schon im Jahr 2020 auf diversen Filmfesten vorgeführt und wird bereits ab Dienstag, den 10. August, bei dem Streamingdienst verfügbar sein."Wenn man einen Dokumentarfilm über einen weltbekannten Keimphobiker dreht, gibt es keinen besseren Produktionswert als eine weltweite Pandemie", sagte Mandel gegenüber ‚Variety‘. NBC ist seit 40 Jahren immer wieder einmal der Arbeitgeber von Mandel. Unter anderem gehörte er einst zum Ensemble der Krankenhausserie «St. Elsewhere», war Jurymitglied bei «America’s Got Talent» und führte durch «Deal or no Deal».Die Dokumentation begleitet Mandel hinter den Kulissen der Castingshow und bei seiner Arbeit als Stand-up-Comedian. Bis COVID-19 die Tourneen einschränkte, absolvierte Mandel mehr als 200 Termine pro Jahr. «But Enough About Me» (Genug über mich) taucht auch tief in die Probleme mit psychischen Erkrankungen ein, die seine Angst vor Keimen und andere OCD-Tendenzen verursachen.