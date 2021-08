Catherine Zeta-Jones spielt bei Addams-Serie mit

US-Fernsehen

Die neue Serie dreht sich um die Erwachsene Wednesday Addams.

Die bekannte Schauspielerin Catherine Zeta-Jones hat unterschrieben, dass sie bei der Netflix-Serie, die sich um Wednesday Addams dreht, eine Rolle spielen wird. Sie wird eine Gastrolle als kultige Familien-Patriarchin Morticia übernehmen. Bereits im Februar bestellte der kalifornische Streamingdienst Netflix acht Episoden.Die Serie handelt von Wednesday, die versucht, ihre aufkommenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie zu vereiteln, die die örtliche Stadt in Angst und Schrecken versetzt, und das übernatürliche Geheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren – und das alles, während sie sich mit ihren neuen und sehr verworrenen Beziehungen in Nevermore auseinandersetzt.Al Gough und Miles Millar haben «Wednesday» entwickelt und werden als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Tim Burton ist als Regisseur und ausführender Produzent an Bord.