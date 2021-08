ZDF startet Wohn-Format mit Eva Brenner

TV-News

Die studierte Innenarchitektin Eva Brenner und ihr Handwerker-Team sollen Familien bei der Neugestaltung des eigenen Zuhauses helfen. Los geht die Sonntagnachmittag-Show Mitte September.

Im Juli und August zeigte RTLZWEI zuletzt das neue Wohn-Formatund verhalf Familien zu mehr Wohnraum in den meist viel zu engen Vierwänden. Die Münchner Fernsehstation zeigte die einstündige Sendung immer montags zur Primetime und sicherte sich Zielgruppenmarktanteile zwischen 3,3 und 5,6 Prozent. Nur etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer schalteten die fünf Episoden ein. Wesentlich mehr wird sich sicherlich das ZDF erhoffen, wenn am 19. September ein ähnliches Format an den Start geht, dann allerdings am nachmittags um 14:40 Uhr.Der Mainzer Sender zeigt dannmit Eva Brenner, die Ende Mai bei «ZDFzeit» die Tricks des Einzelhandels aufdeckte. In der Sendung helfen die studierte Innenarchitektin und ihr Heimwerker-Team Familien bei der Neugestaltung des eigenen Zuhauses. In drei Schritten führt Eva Brenner die Familien durch den Entscheidungsprozess, denn schwierige Entscheidungen bei der Wohnungsrenovierung müssen schlicht getroffen werden. Was passt zueinander? Welche Farben und Materialien sollen verwendet werden? Von was muss man sich trennen? Bei der Beantwortung dieser Fragen soll der „Eva Brenner Plan“ helfen. Im ersten Schritt interessiert sich die Moderatorin für die Vorlieben, Wünsche und Träume der einzelnen Familienmitglieder. Danach folgt die Bestandsaufnahme der Baustelle, ehe mit dem dritten Schritt der kreative Prozess beginnt, an dessen Ende Eva Brenner zwei Entwürfe präsentiert.Während der Umbauphase geben Eva Brenner und ihr Handwerker-Team Tipps, Tricks und kreative Ideen für jeden, der sein Zuhause selbst zur Traumwohnung umbauen möchte. Die sieben neuen Folgen von «Mein Zuhause richtig schön – Der Eva Brenner Plan» werden ab dem 19. September immer sonntagmittags um 14:55 Uhr (beziehungsweise 14:40 Uhr am 19. September und 14:45 Uhr am 26. September) Uhr im ZDF ausgestrahlt. Ab dem Premierentag stehen zudem alle Folgen in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.