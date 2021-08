Aus Carmen Nebels Spendengala wird eine «Quiz-Champion»-Sonderausgabe

TV-News

In «Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special» sollen sich Prominente für die Krebshilfe einsetzen. Johannes B. Kerner wird moderieren.

Wie die ‚Bild am Sonntag‘ zuerst berichtete wird Johannes B. Kerner die ZDF-Spendengala von Carmen Nebel übernehmen – in anderer Form. Denn der langjährige ZDF-Moderator wird eine Sondersendung von «Der Quiz-Champion» zugunsten der Deutschen Krebshilfe moderieren. Wie das ZDF mitteilte, solleeine „außergewöhnliche Verbindung aus Quiz und Spendensendung“ werden, bei der zahlreiche Prominente die Spendenanrufe der Zuschauer entgegennehmen werden.„Am Ende erspielt der Sieger der Quiz-Runde eine weitere Summe für die Deutsche Krebshilfe“, so der Mainzer Sender über die Live-Sendung. Wer genau bei der Sendung dabei sein wird und wann die erste Folge der «Quiz-Champion»-Sonderausgabe ausgestrahlt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.In diesem Jahr zeigte das ZDF bereits drei «Der Quiz-Champion»-Sendungen, wobei die erste Ende März ein Promi-Special war. Diese performte mit 4,61 Millionen Zuschauer und Marktanteilen von 15,6 respektive 9,7 Prozent mit Abstand am stärksten. Im April und Mai lagen die Reichweiten bei 4,31 und 3,55 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt waren nur noch Sehbeteiligungen von 14,3 und 13,4 Prozent drin.