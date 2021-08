Schwächste Eröffnungsshow für «Promi Big Brother»

Quotennews

Die Auftaktfolge der neunten Staffel erreichte einen neuen Tiefstwert. Besser sah es für «Die Late Night Show» aus, welche nun statt bei sixx weiterhin in Sat.1 gezeigt wird.



Die Realityshowstartete am vergangenen Abend in die neunte Staffel. Die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen baten die zwölf Teilnehmer in das Haus, was in diesem Jahr das Weltall ist. Rund um die Uhr werden sie dort von Kameras beobachtet und von Mikrofonen belauscht. Mit dabei sind dieses Jahr Uwe Abel, Ina Aogo, Daniela Büchner, Jörg Draeger, Mimi Gwozdz, Daniel Kreibich, Heike Maurer, Maire Lang, Danny Liedtke, Melanie Müller, Rafi Racheck und Eric Sindermann.Im vergangenen Jahr schauten sich 1,88 Millionen Fernsehende die Auftaktshow in Sat.1 an, was einen sehr starken Marktanteil von 10,1 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,86 Millionen Jüngeren war eine herausragende Quote von 17,7 Prozent möglich. Schon in den vergangenen drei Jahren war die Zuschauerzahl bei der Eröffnungsshow stetig gesunken und somit wurde für diese neue Staffel der bislang schwächste Wert verbucht. Es waren 1,60 Millionen Zuschauer mit dabei, was noch für einen hohen Marktanteil von 8,0 Prozent reichte. Auch die 0,67 Millionen Umworbenen landeten bei einem neuen Tiefstwert von 14,3 Prozent. Zudem musste sich die Show hinter dem neuen RTL-Format «Top Dog Germany» einordnen.lief im Anschluss stets bei sixx . Doch nun soll den Zuschauern das Umschalten erspart bleiben und so plaudern Jochen Bendel und Melissa Khalaj gleich in Sat.1 weiter. Los ging es erst um 0.10 Uhr mit 0,51 Millionen Interessenten. Somit hielt sich der Marktanteil bei einem guten Wert von 7,2 Prozent. Bei den 0,22 Millionen Werberelevanten war eine hohe Sehbeteiligung von 9,8 Prozent möglich. Und tatsächlich war der Senderwechsel aus Quotensicht eine gute Entscheidung. Im Jahr zuvor wechselte nur etwa die Hälfte des diesjährigen Publikums zu sixx.