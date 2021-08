«Date or Drop»: Sophia Thomalla soll neue Dating-Show bei RTL moderieren

TV-News

Die Moderatorin verriet die Nachricht über Instagram. Die Kandidaten-Suche läuft bereits.

Mit der neuesten Staffel hat Sophia Thomalla den Moderationsposten von Jan Köppen der Dating-Show «Are You The One?» übernommen. Nun wurde Pläne für ein neues Kuppel-Format bekannt, das ebenfalls bei RTL laufen soll. Es trägt den Titelund wird von der Produktionsfirma Tower Productions als „die lustigste Kennenlernshow Deutschlands“ angepriesen.Sophia Thomalla machte die Nachricht via Instagram bekannt und erklärte gleich das Konzept in groben Zügen: «Date or Drop» heißt meine neue Show auf RTL und ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf! Stellt euch vor ihr habt 12 Blinddates und alle wollen nur euch! Und wenn einer irgendwas sagt und tut, was euch nicht gefällt, dann lasst ihr ihn einfach verschwinden. Geil? Dann bewerbt euch! Wir brauchen euch! Ich warte auf euch.“ Damit erinnert das Konzept an eine umgekehrte Version von «Take Me Out», in der 30 Singles buzzern müssen, wenn ihnen der Single-Kandidat nicht gefällt, womit sie keine Möglichkeit mehr auf ein Date haben.Aus einem Video von Tower Productions (siehe unten) geht hervor, dass die «Date or Drop»-Kandidaten auf Falltüren stehen und somit tatsächlich von der Bühne fallen gelassen werden. Die Suche nach Kandidaten ist unterdessen bereits in vollem Gang. Gesucht werden Singles im volljährigen Alter bis 35 Jahre, die ab Ende August bei «Date or Drop» in Köln im Studio auf der Bühne stehen wollen.