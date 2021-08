Sportcheck

Nach Olympia nimmt König Fußball seine Vormachtsstellung ein. Statt Synchronschwimmen oder Modernem Fünfkampf rollt wieder das runde Leder im deutschen Oberhaus. Das wirkt sich auf den Sportcheck und die Programm-Highlights aus.

Zunächst zum Frauen-Fußball: Die Telekom zeigt in den beiden kommenden Spielzeiten auf Magenta Sport live alle Partien der Flyeralarm-Bundesliga – 132 Spiele. Das soll der Liga die Chance geben, ihre Vermarktungsmöglichkeiten zu steigern angesichts der oft weit unter 1.000 Zuschauern (auch ohne Corona) in den Stadien. Vereinbart wurde zudem, dass ein Samstagsspiel auch im Programm der ARD-Sportschau auftauchen wird und das Erste das Recht bekommt auf ein Live-Spiel. Und: Jeweils eine Begegnung pro Spieltag präsentiert Eurosport im Free-TV. Der Auftakt ist am 27. August mit dem Eröffnungsspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg.Und damit zum Männerfußball: Alle 16 Live-Übertragungen der UEFA Champions League von Amazon Prime Video werden in den kommenden drei Jahren auch in den Sky Sportsbars in Deutschland gezeigt, wo man künftig nun neben 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal und der Premier League aus England auch das jeweilige Dienstags-Highlight der Königsklasse sehen kann. "Sky unterstreicht einmal mehr seine Rolle als wichtiger TV-Partner für den Außer-Haus-Markt in Deutschland. Auch mit Beginn der neuen Saison bietet Sky damit den Betreibern in der Gastronomie und Hotellerie eine einzigartige Vielfalt an hochwertigem Live-Sport", erklärt Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland.Diesen Mittwoch, 11. August, um 20.15 Uhr zeigt Sport1 live aus dem Trierer Moselstadion ein besonderes Fußballspiel, das der aus Trier stammende Nationalspieler Robin Koch und die DFB-All-Stars initiierten: Zur Hilfe nach der Flut treffen Akteure wie Guido Buchwald, Marcell Jansen, Jens Nowotny, Renate Lingor, Lena Lotzen und Roman Weidenfeller, betreut von Meistertrainer Otto Rehhagel, auf eine Lotto-Elf mit Hans-Peter Briegel, Dariusz Wosz oder David Odonkor. Das Benefizspiel läuft im Free-TV, im Stream und auf Apps. Alle Einnahmen plus eine Spende über 100.000 Euro aus DFB-Stiftungen kommen den Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zugute. Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk leitet die Partie.Zum Schluss wird es international: Für die nächsten vier Spielzeiten hat sich Sky die Rechte an der Bundesliga für Großbritannien und Irland gesichert und zeigt auf den Inseln bis 2025 (wie auch in Italien und Österreich) heiße Partien der Münchner Bayern oder von Borussia Dortmund mit deren Stars wie Erling Haaland und Jude Bellingham, die wohl irgendwann mal in England spielen dürften. Schon diesen Freitag, den 13. August, geht es los mit dem Spiel des Rekordmeisters bei Borussia Mönchengladbach, tags danach dürften Dortmund und Eintracht Frankfurt im Duell für ein paar Neugierige sorgen. Am 17. August ist dann auch der Supercup zwischen Dortmund und München zu sehen.Die Programm-Highlights der nächsten Tage:* Montag, 17.00 Uhr: Tennis aus Montreal (WTA-Turnier der Damen, 1. Runde, DAZN)* Montag, 20.15 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach (Fußball, DFB-Pokal, 1. Runde, ARD)* Montag, 22.00 Uhr: Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers (Basketball, NBA Summer League , DAZN)* Dienstag, 15.50 Uhr: Dänemark-Rundfahrt (Radrennen der Herren, 1. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 19.55 Uhr: AS Monaco - Sparta Prag (Fußball, Qualifikation zur Champions League, Sport1)* Mittwoch, 20.15 Uhr: «Hilfe nach der Flut» (Fußball, Benefizspiel aus Trier, Sport1)* Mittwoch, 21.00 Uhr: FC Chelsea - FC Villareal (Fußball, UEFA-Supercup aus Belfast, DAZN und Sky)* Donnerstag, 03.00 Uhr: Utah Jazz - Dallas Mavericks (Basketball, NBA Summer League, DAZN)* Donnerstag, 19.00 Uhr: Vuelta (Teampräsentation der Spanien-Rundfahrt, Eurosport)* Donnerstag, 16.00 Uhr: Cazoo Classic (Golf, European Tour, Tag 1 aus Kent in England, Sky)* Donnerstag, 19.05 Uhr: Philadelphie Phillies - L.A. Dodgers (Baseball aus Amerika, MLB, DAZN)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Wyndham Championship (Golf, US PGA Tour, Tag 1 aus Greensboro, North Carolina, Sky)* Freitag, 01.55 Uhr: CF Monterrey - Cruz Azul (Fußball, Concacaf Champions League, Halbfinale, sportdigital)* Freitag, 16.30 Uhr: Beachvolleyball (EM der Frauen in Wien, Viertelfinale, Sport1+)* Freitag, 18.00 Uhr: FC St. Pauli - Hamburger SV und FC Schalke 04 - Erzgebirge Aue (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Freitag, 20.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Bayern München (Fußball, Bundesliga, Eröffnungsspiel, Sat.1)* Freitag, 21.00 Uhr: FC Valanicia - FC Gatafe (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Samstag, 08.30 Uhr: GT Masters (Motorsport vom Nürburgring, NTV)* Samstag, 13.40 Uhr: Formel E (8. Rennen in Berlin, Sat 1)* Samstag, 17.50 Uhr: Einzelzeitfahren in Burgos (Radrennen, erste Etappe der Vuela, Spanien-Rundfahrt, Eurosport)* Samstag, 18.30 Uhr: Sportschau (mit Fußball-Bundesliga, u.a. VfB Stuttgart - Greuther Fürth, ARD)* Samstag, 20.30 Uhr: Dynamo Dresden - Hannover 96 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport 1)* Samstag, 22.00 Uhr: Deportivo Alaves - Real Madrid (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Sonntag, 06.15 Uhr: Triathlon aus Frankfurt (Ironman European Championship, Hessen 3)* Sonntag, 11.00 Uhr: GP von Österreich (Motorrad-WM, Lauf in Spielberg, Servus TV)* Sonntag, 13.00 Uhr: Cross Country (Mountainbike-EM, Rennen der Damen aus Novi Sad/ Serbien, Eurosport)* Sonntag, 16.05 Uhr: Rallye-WM (8. Station aus Belgien, Servus TV)