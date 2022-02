Sportcheck

Eine ganz normale Sport-Woche liegt vor der Fernsehwelt, mit diesmal DFB-Pokal als Fußball-Highlight unter der Woche, mit natürlich wieder ganz viel Wintersport vor allem am Wochenende. Und dann beginnen ja in Peking die Paralympics, von denen ARD und ZDF leider nicht übertrieben viel berichten werden.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Ein letzter Rückblick auf die Olympischen Spiele: Discovery meldete nach dem Abschluss Rekordwerte. Laut Angaben des Unternehmens schauten 50 Prozent mehr Streaming-Abonnenten gegenüber Pyeongchang 2018 bei Beijing 2022 zu. Mehr als 156 Millionen Europäer nutzten die Discovery-Plattformen und konsumierten über eine Milliarde Streaming-Minuten, 19 Mal mehr als bei den vorherigen Olympischen Winterspielen, meldet der Sender. Im linearen TV blieben die Zahlen auf demselben Niveau im Vergleich zu vier Jahren.Und auch das noch: Claudia Pechstein verweigerte nach Olympia der ARD ein Interview und schloss den Sender von einem Pressetermin am Frankfurter Flughafen aus. Nach ihren achten Winterspielen war das für die nun 50 Jahre alte Fahnenträgerin natürlich nochmals eine Reaktion auf die Berichterstattung des Ersten zu der Zeit ihrer Sperre wegen Doping-Vorwürfen. Kritik gab es natürlich von den Journalisten-Verbänden, weniger vom Deutschen Olympischen Sportbund, der lediglich mitteilte: „Grundsätzlich entscheiden Athlet*innen selbst, ob sie Interviews geben. Wir hätten es jedoch begrüßt, wenn Frau Pechstein die Situation im Sinne des Team D anders gelöst hätte.“Die Europameisterschaft ist zwar schon vorbei und das nächste Großereignis steht noch lange nicht vor der Türe. Doch Handball ist auch abseits der großen Bühnen ein Volkssport. Denkt sich auch Sport1 und zeigt am 19. und 20. März im Free-TV die beiden Länderspiele der Herren-Nationalmannschaft gegen Ungarn. Samstag ab 16 Uhr aus Gummersbach, Sonntag ab 17 Uhr aus Kassel. Beide Spiele finden zum Abschluss eines Lehrgangs statt. Wichtiger werden die Spiele Mitte April sein, wenn es gegen den Sieger aus Färöer gegen Belarus um die Qualifikation zur nächsten WM 2023 in Polen und Schweden geht.Am späten ersten Sonntagabend im März, 6. März, zeigt der NDR im Rahmen seiner «Sportclub Story» ab 23.35 Uhr ein Porträt über die Rallye-Legende Walter Röhrl, der am Tag danach 75 Jahre alt wird. Der gebürtige Regensburger gilt als Deutschlands bester Autofahrer aller Zeiten, war zwei Mal Weltmeister und gewann vier Mal die Rallye Monte Carlo – in vier verschiedenen Autos: Fiat, Opel, Lancia und Audi.Bereits am Samstag steht ein lokaler Fußball-Knaller an. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zeigt am 5. März ab 14.00 Uhr das Sachsen-Anhalt-Derby der 3. Liga zwischen Tabellenführer 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC live. 22.500 Zuschauer werden im Stadion erwartet – und noch weitaus mehr Zuschauer vor den Bildschirmen. Aktuell liegt Magdeburg unangefochten auf Platz eins der Tabelle, Halle (Platz 13) liegt mit 32 Punkten genau die Hälfte der Magdeburger Ausbeute.Zum Thema Rallye passt auch das: Sport1 zeigt heuer alle zwölf weiteren Saisonrennen der FIA World Rally Championship (WRC). Los ging´s schon am vergangenen Wochenende mit der Winter-Rallye in Schweden. Ein regelmäßiges und einstündiges Highlight-Magazin wird im Free-TV zu sehen sein – in der Regel am Sonntagabend. Am Start sind heuer auch Hybrid-Fahrzeuge der drei Hersteller Toyota, Hyundai und M-Sport Ford – allesamt mit über 500 PS. Stars der Szene wie die beiden Franzosen Sebastien Ogier und Sebastien Loeb sind wieder am Start. Das nächste Rennen findet vom 21. bis 24. April in Zagreb / Kroatien statt.Der Bezahlsender Sky Deutschland hat sich bekanntlich die Rechte an der NHL gesichert. Nun hat man angekündigt, dass man ab sofort auch umfassend über den Basketball der NBA berichten werde. Künftig wird Sky Sport News immer dienstags um 14 Uhr das Magazinausstrahlen. Wiederholungen folgen unter anderem dienstags um 17:00 und 20:00 Uhr. Die Moderation übernehmen im Wechsel Amina Ndao, Moritz Lang und Andi Lengenfelder. Das Magazin blickt immer auf die gesamte vorangegangene Woche in der NBA zurück. Gezeigt werden Highlights der Top-Spiele, wobei der Fokus auf den deutschen Spielern und ihre Teams liegt. Mit Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner, Maxi Kleber, Daniel Theis, Isaac Bonga und Isaiah Hartenstein sind insgesamt sieben deutsche Spieler in der NBA aktiv – so viele wie nie zuvor. Neben Gästen und Experten kürt «Hang Time» auch die "Players of the Week" in den beiden Conferences und die "Plays of the Week". Teil des Magazins sind auch Rubriken wie "Power Rankings" im Kampf um die Playoff-Plätze oder Analysen auf dem Court.* Montag, 13.45 Uhr: Snooker (Welsh Open in Newport, Eurosport)* Montag, 19.15 Uhr: Deutschland - Israel (Basketball, WM-Qualifikation, Magenta TV)* Montag, 20.45 Uhr: FC Turin - Cagliari Calcio (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Dienstag, 18.55 Uhr: Rögle BK - Tappara Tampere (Eishockey, Champions League, Finale, Sport1)* Dienstag, 19.15 Uhr: u.a. Kölner Haie - Iserlohn Roosters (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC St. Pauli (Fußball, DFB-Pokal, ARD)* Dienstag, 20.45 Uhr: Bidasoa Irun - Füchse Berlin (Handball, EHC-Cup, DAZN)* Mittwoch, 16.40 Uhr: Skispringen (Raw Air in Lillehammer, Eurosport)* Mittwoch, 18.30 Uhr: Hannover 96 - RB Leipzig (Fußball, DFB-Pokal, Sport1)* Mittwoch, 19.00 Uhr, Adler Mannheim - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Mittwoch, 20.15 Uhr: VfL Bochum - SC Freiburg (Fußball, DFB-Pokal, ARD)* Mittwoch, 20.45 Uhr: Flensburg-Handewitt - FC Porto (Handball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 01.30 Uhr: Philadelphoa 76ers - New York Knicks (Basketball, NBA, DAZN)* Donnerstag, 14.15 Uhr: Damen-Staffel (Biathlon aus Kontiolahti, ZDF)* Donnerstag, 18.25 Uhr: Deutschland - Niederlande (Handball, EM-Qualifikation der Damen, Sport1)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. MT Melsungen - HSV Hamburg (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 20.15 Uhr: Premier League (Darts aus Exeter, Sport1)* Donnerstag, 20.45 Uhr: HC Zagreb - THW Kiel (Handball, Champions League, Servus TV)* Freitag, 12.50 Uhr: Paralympics (Eröffnungsfeier aus Peking, ZDF)* Freitag, 14.25 Uhr: Staffel der Herren (Biathlon aus Kontiolahti, ZDF)* Freitag, 15.55 Uhr: Mixed-Team (Skispringen aus Lillehammer, ZDF)* Freitag, 20.30 Uhr: Arminia Bielefeld - FC Augsburg (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 08.50 Uhr: Nordische Kombination (Ski Weltcup, Einzel, Herren aus Oslo, Eurosport)* Samstag, 09.55 Uhr: Super G der Damen (Ski alpin aus Lenzerheide, ZDF)* Samstag, 14.00 Uhr: VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern (Fußball, 3. Liga, NDR)* Samstag, 14.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Hallescher FC (Fußball, 3. Liga, MDR)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. Bayern München - Bayer Leverkusen (Fußball, Bundesliga, Sky)* Samstag, 17.30 Uhr: Füchse Berlin - Frisch Auf Göppingen (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Samstag, 23.00 Uhr: Dallas Mavericks - Sacramento Kings (Basketball, NBA, DAZN)* Sonntag, 07.50 Uhr: Slopestyle (Snowboard, Weltcup aus Bakuriani in Georgien, Eurosport)* Sonntag, 13.00 Uhr: Grand Prix von Katar (Motorrad-WM, Saisonauftakt, Servus TV)* Sonntag, 14.00 Uhr: MTV Stuttgart - Dresdner SC (Volleyball, Pokalfinale der Damen, Sport1)* Sonntag, 15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 18.00 Uhr: AS Rom - Atalanta Bergamo (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Sonntag, 23.35 Uhr: Die Rallye-Legende (Porträt über Walter Röhrl, NDR)