Comeback bei «Sturm der Liebe»: Christin Balogh kehrt zurück

TV-News

Vor drei Jahren verabschiedete sich Christin Balogh, die in der ARD-Telenovela die Figur Tina Kessler verkörperte, von «Sturm der Liebe». Im April feiert sie ihr Comeback.

Im Juli vor drei Jahren verabschiedete sich Tina Kessler vom Fürstenhof der ARD-Telenovela. In der 15. Staffel heiratete sie ihren ehemaliger Mitschüler Ragnar Sigurdson (Jeroen Engelman) und zog mit ihm und ihrem Sohn Tom nach Island. Dementsprechend verließ Schauspielerin Christin Balogh nach sechs Jahren die Bavaria-Fiction-Produktion. Nun kommt es zum Comeback. Wie Das Erste am Montagvormittag bekannt gab, wird Balogh in ihrer Rolle als Tina im April für einige Folgen zurückkehren. Anlässlich Andrés Kochbuch-Präsentation schaut die in Island lebende Sterneköchin in ihrer alten Heimat Bichlheim vorbei.„Es war eine so große Freude, das Team und die Kollegen wiederzusehen. Es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Statt Aufregung, einfach nur Freude, ganz nach dem Motto: Wo waren wir stehen geblieben?", so Christin Balogh über ihre Rückkehr, die ab Folge 3806 und voraussichtlich am 12. April erfolgt. Dann wird sie in insgesamt 14 Episoden zu sehen sein.Inhaltlich ist die Rückkehr wie folgt in die Geschichte eingebaut: Eigentlich wollte sie nur eine Rezension über das Kochbuch schreiben und danach eine kleine Auszeit von ihrer Familie und ihrem Restaurant genießen. Doch als André (Joachim Lätsch) sie darum bittet, ihn in der Fürstenhof-Küche zu vertreten, kann Tina nicht anders und nimmt das Angebot an. Nicht nur Hildegard (Antje Hagen) und Josie (Lena Conzendorf) freuen sich über die Unterstützung in der Küche, sondern auch Paul, der auf seine alte Freundin trifft.