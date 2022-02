«München Mord» ist fulminant zurück

Quotennews

Der letzte Krimi der Reihe «München Mord» lief im November 2021 - gestern setzte sich die Reihe fort. Mit grandiosen Zahlen!

Im November 2021 lieferte sich «München Mord - Das Kamel und die Blume» ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der ARD-Show «Klein gegen Groß». Mit dem besseren Ende für den ZDF-Krimi, denn hierbei schauten 6,16 Millionen Menschen zu, während Kai Pflaume es auch 5,63 Millionen Fernsehende schaffte. Am gestrigen Samstagabend schaute die Konkurrenz-Lage etwas anders aus, denn das Erste sendete um 20:15 Uhr eine Sondersendung,, über den Äther. Das News-Format holte 5,7 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 19,2 Prozent, während fulminante 1,47 Millionen jüngere Zuschauer für 21,3 Prozent Marktanteil sorgten. Danach schickte die blaue Eins eine Komödie in den Primetime-Vergleich.holte ab 20:40 Uhr ordentliche 3,13 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,1 Prozent. Werte, über die das ZDF wohl schmunzeln konnte.Denn in Mainz versammelten sich für den ersten-Krimi des Jahres ganze 7,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei fulminanten 24,2 Prozent, somit ergab sich ein Sieg auf ganzer Länge. «München Mord - Dolce Vita», so der gesamte Titel der Episode, holte zudem bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren mit 0,61 Millionen Zuschauern etwas bessere Werte als das Erste, natürlich erst nach dem «Brennpunkt». Hier wollten 0,38 Millionen jüngere Zuschauer der Komödie folgen. Die Marktanteile lagen dadurch beim Ersten bei 6,0 Prozent, das ZDF holte in dieser Kategorie ebenfalls bessere 9,3 Prozent.Im Anschluss setzte sich der ZDF-Siegeszug fort. Dasholte 5,64 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,9 Prozent, während 0,75 Millionen jüngere Zuschauer für einen entsprechenden Anteil von 12,1 Prozent sorgten. Im Ersten lief der zweite Komödien-Streifen des Abends undlandete mit 1,88 Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 8,7 Prozent. Jüngere Zuschauer konnten hiervon 0,18 Millionen definiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von 3,7 Prozent ergab.