Von RTL zu Welt: Franca Lehfeldt wird Moderatorin und Chefreporterin Politik

TV-News

Im zweiten Quartal soll Franca Lehfeldt zum Nachrichtensender Welt wechseln. Dort wird sie auch vor der Kamera zu sehen sein.

Der Nachrichtensender Welt hat am Freitag bestätigt, dass man sich die Dienste von Franca Lehfeldt gesichert hat. Sie wird im zweiten Quartal ihre Stelle als TV-Moderatorin und Chefreporterin Politik antreten. Zuletzt war die Lebensgefährtin von Finanzminister Christian Lindner fünf bei der RTL News GmbH angestellt. Wann genau ihr Wechsel zu Welt vollzogen wird, nannte der Nachrichtensender nicht.„Ich freue mich sehr über diese Verstärkung für unser Team. Franca Lehfeldt ist eine profilierte und sehr engagierte TV-Journalistin. Damit ist sie bei einem Sender, der täglich mindestens 14 Stunden live sendet, genau richtig“, erklärte Jan Philipp Burgard, Chefredakteur TV und Bewegtbild Welt.Franca Lehfeldt wird in der Mitteilung so zitiert: „Das Team von Welt hat mich durch seinen Ehrgeiz und Pioniergeist von sich eingenommen. Mich motiviert die Chance, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei Welt nicht nur als Reporterin zu informieren, sondern auch als Moderatorin durch die Sendungen zu führen."