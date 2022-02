Sky findet Sendetermin für «Halo»

TV-News

Einen Tag nach der Ausspielung über Sky Q und Sky Ticket zeigt der Bezahl-Sender die Science-Fiction-Serie auch im linearen Programm bei Sky Atlantic.

gilt als eine der erfolgreichsten Videospiel-Reihe aller Zeiten, weswegen Paramount (ehemals ViacomCBS) bereits seit vor vier Jahren die gleichnamige Serie bestellt hatte – damals noch für den Fernsehsender Showtime. Mittlerweile ist klar, die Science-Fiction-Serie in den USA beim Streamingdienst Paramount+ am 24. März startet. Auch in Deutschland erfolgt die Ausspielung ab diesem Tag, wöchentlich eine Folge auf Abruf beim Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q. Nun hat Sky Deutschland auch einen linearen Ausstrahlungstermin genannt. Ab dem 25. März wird es immer freitags um 22:15 Uhr eine neue Folge bei Sky Atlantic zu sehen geben.Dann tritt Pablo Scheiber («American Gods») als Supersoldat Master Chief auf. An seiner Seite spielen Natascha McElhone («Californication») als Dr. Halsey, die brillante und undurchschaubare Schöpferin der Spartan-Supersoldaten, und Jen Taylor als Cortana, die fortschrittlichste KI der Menschheitsgeschichte und möglicherweise Schlüssel zum Überleben der menschlichen Rasse. In weiteren Rollen sind Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani zu sehen. Hinzu kommen Ryan McParland, Burn Gorman und Fiona O'Shaughnessy als weitere Charaktere.Paramount hat die lange Wartezeit versüßt, indem man «Halo» kürzlich um eine zweite Staffel verlängert hatte (Quotenmeter berichtete). Die Serie wird von Showtime in Zusammenarbeit mit 343 Industries und Steven Spielbergs Amblin Television produziert. Als ausführende Produzenten sind Steven Kane sowie Steven Spielberg, Darryl Frank und Justin Falvey für Amblin Television in Zusammenarbeit mit 343 Industries verantwortlich, zudem produzieren Regisseur Otto Bathurst und Toby Leslie für One Big Picture und Kyle Killen und Scott Pennington für Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O'Connor und Bonnie Ross fungieren als ausführende Produzenten für 343 Industries.