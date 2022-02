Sechste «Outlander»-Staffel startet Anfang März

TV-News

Die acht Episoden der sechsten Staffel werden bei Starz als Kauf-Download zur Verfügung stehen.

Der Pay-TV-Sender Starz zeigt in den USA ab dem 6. März die sechste Staffel der historischen Drama-Serie, bereits zwei Tage später schaffen es die acht Folgen auch nach Deutschland. Ab dem 8. März steht «Outlander» digital zum Kauf als Download in der AppleTV-App, bei Amazon, Google, Microsoft, Videoload auf MagentaTV, Maxdome und Blue in der Schweiz zur Verfügung – in deutscher Synchronisation. Immer dienstags erscheint im Wochenrhythmus – mit Ausnahme am 12. April – eine neue Episode.In der sechsten Staffel von «Outlander» wird der Kampf von Claire (Caitriona Balfe, Escape Plan) und Jamie (Sam Heughan, Bloodshot) für den Schutz ihrer Lieben fortgesetzt, während sie sich durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens im kolonialen Amerika kämpfen müssen. Eine Heimat in der Neuen Welt zu gründen ist keineswegs eine leichte Aufgabe, vor allem nicht im wilden Hinterland von North Carolina – und schon gar nicht in einer Zeit dramatischer politischer Umwälzungen.Neben der sechsten Staffel können sich «Outlander»-Fans schon jetzt auf eine siebte Runde freuen, die bereits beauftragt wurde. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Diana Gabaldon. Ronald D. Moore hat sie für den kleinen Bildschirm entwickelt.