Marvel-Universe: Madame Masque

Marvel

Sie ist die Feindin von Iron Man und trägt eine Maske, die von ihrem entstellten Gesicht ablenken soll.

Madame Masque ist eigentlich "Giulietta Nefaria" oder auch "Whitney Frost". Eine Superschurkin, bekannt aus Comics von Marvel. Ihr Markenzeichen ist die goldene Maske, die sie aber aufgrund ihres entstellten Gesichts trägt. Sie ist eine Feindin von Iron Man und die Tochter von Graf Nefaria. Obwohl ihr Gesicht wiederhergestellt wurde, behält sie das Tragen der goldenen Maske bei.Durch den Tod ihrer Mutter, als sie geboren wurde, ergab es sich, dass sie von ihrem Vater zu der Familie Frost gegeben wurde, um ein anständiges Leben zu führen. Die Familie Frost zog sie wie ihr eigenes Kind auf und dadurch änderte sich ihr Name in Whitney Frost.Als Jugendliche verlobte sie sich mit Roger Vane, einem Politiker. In dieser Zeit verstarben ihre Zieheltern und ihr leiblicher Vater Graf Nefaria trat wieder auf sie zu. Er verriet ihr ihre wahre Abstammung und das er sich wünschen würde, dass sie seine Stelle als Leiter einer mafiaähnlichen Organisation der Maggia übernimmt. Nachdem sie den Wunsch ihres Vaters abgelehnt hat, erzählt sie ihrem Verlobten davon. Roger, der Angst um seine politische Position hat, falls herauskommt, dass er Kontakte zu einem Verbrecher hat, beendet die Verlobung. Dieser Vorfall hat sie schwer getroffen und mit gebrochenem Herzen nimmt sie das Angebot ihres Vaters an und schließt sich der Organisation an.Ihr Vater schulte sie in Kampftechnik, kriminellen Aktivitäten und Strategien, sie war eine exzellente Schülerin. Als ihr Vater verhaftet wurde, war es an ihr, die Führungsrolle zu übernehmen. Sie war nun Big M und dadurch war ein Konflikt mit Iron Man vorgezeichnet. Iron Man ist einer der ältesten Feinde von Graf Nefaria.Durch einen Flugzeugabsturz wurde Whitneys Gesicht stark verletzt und starke Narben blieben zurück. Sie hatte Glück im Unglück, da sie von Midas, einem Kriminellen, gerettet wurde. Midas gab ihr eine goldene Maske, um ihr vernarbtes Gesicht zu verhüllen. Dadurch entstand ihr Pseudonym Madame Masque. Sie begann für Midas zu arbeiten. Irrungen, Wirkungen und die große Liebe führen Madame Masque in viele verschiedene Kämpfe und Abenteuer.Madame Masque ist eine durchtrainierte Frau mit guter Ausbildung im Nahkampf und verschiedenen Kampftechniken. Außerdem ist sie eine sehr gute Schützin. Durch den Umstand, dass sie unter geistig nicht stabilen Momenten leidet, wird sie für geisteskrank gehalten.Madame Masque trägt Körperschutz und eine goldene Maske, die ihr vernarbtes Gesicht verdeckt.Zudem diverse Waffen, die unter anderem Schlafgaspatronen oder Energiestöße angeben können.