Marvel-Universe: Psycho-Man

Das Marvel Universum ist groß und scheint größer zu werden. Den Überblick zu behalten, kann schwer sein. Manche Charaktere geraten in Vergessenheit.

Das Marvel-Universum ist riesig: Aus diesem Grund widmet sich der folgende Beitrag einem Schurken aus dem Marvel Universum. Psycho-Man ist ein verrückter Wissenschaftler und Anführer einer Technokratie. Sein realer Name ist nicht bekannt, man kennt ansonsten unter den Namen Tony Perkins, Revka Temerlune Edifex Scyros und Dr. Benjamin Brighton.Aufgrund seiner mikroskopischen Größe, war Psycho-Man nicht in der Lage, sich den Menschen entgegenzustellen, weswegen er eine fortschrittliche Rüstung trägt. Diese hat verschiedene Funktionen und verleiht ihm eine menschliche Größe. Mithilfe seiner Maschine, ist er in der Lage Angst, Zweifel und Hass zu erzeugen. Er kann die Dauer und Intensität einstellen. Es können Halluzinationen, Angstzustände und der Tod eintreten.Das Microverse ist überbevölkert, weswegen Psycho-Man andere Welten durchqueren wollte. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Erde, weil er in den Bewohnern des Planeten die optimalen Zielobjekte für seine Erfindung sah. Mithilfe einer Maschine, welche die Emotionen im Gehirn stimulieren kann, versuchte er, die Menschheit zu unterwerfen. Er versuchte, ein noch größeres Gerät zu entwerfen. Dieses sollte in der Lage sein, die Welt mit den Strahlen, welche die Emotionen beeinflussen, zu bedecken. Die Fantastic-Four, Black Panther, die Inhumans, der Human Torch und The Thing konnten diesen Plan vereiteln.Ein weiterer Plan von Psycho-Man besteht darin, dass er die Uni-Power finden und zu Captain Universe werden möchte. Zu diesem Zweck durchkämmte er verschiedene Universen und nahm hunderte Menschen gefangen, weil diese zuvor Captain Universe waren. Dieser Plan wurde von Spider-Man durchkreuzt.Nachdem sein letztes Unterfangen gescheitert war, kam er zurück auf die Erde, nutzte einen Androiden namens Hate-Monger und verteilte chemische Flugblätter, um Hass zu schüren.Die Fantastic Four verfolgten den Psycho-Man in seine Heimatdimension, wo er der Invisible Woman gegenüber stand. Sie nutzte sein Gerät zur Kontrolle von Emotionen an ihm. Dadurch brach sein Nervensystem zusammen. Nach den Ereignissen in seinem Heimatuniversum kehrte er auf die Erde zurück und stellte sich Spider-Man, Shadowcat und Douglock. Aufgrund von Spider-Mans Erfahrungen im Kampf gegen Psycho-Man, konnte die Gruppe ihn besiegen.