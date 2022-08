Disney übertrifft Quartalserwartungen

Wirtschaft

Im zweiten Quartal erreichte der Dienst Disney+ schon 152 Millionen Abonnenten.

Die Walt Disney Company hat ein starkes Quartal hingelegt, das durch einen Zuwachs von 14,4 Millionen Disney+-Streaming-Abonnenten und einen kräftigen Aufschwung bei den Einnahmen aus den Themenparks gekennzeichnet war. Die Zahl der zahlenden Disney+-Kunden lag am 2. Juli, dem Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2022, bei 152,1 Millionen. Der Zuwachs von 14,4 Millionen für den Flaggschiff-Streamer übertraf die Prognosen der Analysten.Disney meldete für das am 2. Juli zu Ende gegangene Quartal einen Umsatz von 21,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, das auf einen Umsatzsprung von 70 Prozent im Segment Parks, Reisen und Merchandising zurückzuführen ist. Der Nettogewinn stieg um 53 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. "Wir hatten ein exzellentes Quartal, in dem unsere Weltklasse-Kreativ- und Business-Teams hervorragende Leistungen in unseren heimischen Themenparks, große Zuwächse bei den Live-Sport-Zuschauern und ein signifikantes Abonnentenwachstum bei unseren Streaming-Diensten erzielt haben", sagte Disney-CEO Bob Chapek in einer vorbereiteten Stellungnahme.Disney zählt nun weltweit 221,1 Millionen Abonnenten für seine Streaming-Angebote, zu denen Disney+ , Disney+ Hotstar, Hulu und ESPN+ gehören. Damit liegt das Unternehmen knapp vor Netflix , das das zweite Quartal mit 220,7 Millionen Abonnenten abschloss.