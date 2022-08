Disney senkt Abonnenten-Ziel in Indien

Wirtschaft

Das Unternehmen hat die Cricket-Rechte an der indischen Premier League verloren. Dennoch lief es weiterhin sehr gut.

Der Verlust der Streaming-Rechte für die indische Cricket Premiere League hat die Walt Disney Co. dazu veranlasst, ihr Abonnentenziel für ihren Dienst Disney+ Hotstar in Indien zu senken. Christine McCarthy, Chief Financial Officer von Disney, gab die neue Prognose am Mittwoch während der Telefonkonferenz mit Wall-Street-Analysten zu den Ergebnissen des dritten Quartals bekannt. McCarthy teilte auch mit, dass Disney nun Aktualisierungen für Abonnenten und Zielvorhersagen für Disney+ Hotstar anbieten wird, die von Disney+ getrennt sind, zum Teil, weil Disney+ Hotstar ein anderer Dienst ist, der Sportrechte und andere Inhalte enthält, die es bei Disney+ in anderen Gebieten nicht gibt.Im Quartal, das am 2. Juli endete, belief sich die Gesamtzahl der Disney+-Abonnenten, einschließlich Disney+-Hotstar, auf 152,1 Millionen, während Disney+-Hotstar allein 58,4 Millionen Abonnenten hat. Am Mittwoch gab Disney bekannt, dass das Ziel für Disney+-Hotstar bis Ende des Geschäftsjahres 2024 auf "bis zu 80 Millionen Abonnenten" nach unten korrigiert wurde, was nicht viel Raum für Wachstum in einem der bevölkerungsreichsten Märkte der Welt lässt. McCarthy deutete jedoch an, dass Disney konservativ sei und seine Indien-Perspektiven neu bewerten werde, sobald sich der Staub der jüngsten Runde von Sportrechte-Deals gelegt habe.Der Disney+-Hotstar-Streamer debütiert im April 2020 nach dem Start von Disney+ in den USA im November 2019. Zuletzt verbuchte man rund acht Millionen neue Abonnenten. Der bestehende Hotstar-Dienst kam durch die Übernahme von 21st Century Fox im Jahr 2019 in die Disney-Familie.