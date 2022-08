Sat.1 setzt Ende August auf starkes Programm

TV-News

Außerdem strahlt Kabel Eins neue Folgen von «Ab ins Kloster!» aus.

Am 22. August startet in Sat.1 am Montagabend mitein weiteres Factual-Format in der Primetime. Am Premieren-Abend folgt auf die von Julia Leischik moderierte Sendung die Wiederholung von «Mein Mann kann» der Vorwoche. Eine Woche später besteht die Primetime dann vollständig aus Factual-Formaten, denn Sat.1 hat nun den Start der Magazin-Reiheangekündigt, die ursprünglich Mitte Juni hätte anlaufen sollen. Damals wurde der Start jedoch kurzfristig verschoben, daaufgrund schlechter Quoten aus dem Programm genommen wurde und durch Ranking-Shows ersetzt wurde.Die erste Sendung trägt den Titelund befasst sich mit „beeindruckenden Geschichten über starke Persönlichkeiten, die allesamt inspirieren und motivieren“, wie es in der Programmankündigung heißt. In weiteren Folgen werden auch „Golden Oldies“ und „Tierretter“ beleuchtet.Unterdessen hat Kabel Eins für Donnerstag, den 1. September, den Start einer neuen Staffel vonangekündigt und folgt damit auf Peter Giesel, das vergangenen Donnerstag mit 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe toll performte. Zuletzt lief es für das Erziehungsformat hingegen mies. Die dritte Staffel sahen im vergangenen Herbst im Schnitt 0,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was schwachen Marktanteilen von 2,0 Prozent bei allen und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zur Folge hatte.In «Ab ins Kloster!» lassen sich mehrere junge Menschen auf ein Experiment ein und ziehen in ein Kloster ein. Für einige Tage müssen sie Party, Alkohol und Social Media aufgeben, um sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu besinnen – geprägt von Disziplin, Struktur, Kontemplation und respektvollem Miteinander. Die erste Folge führt ein weibliches Trio in ein Benediktinerinnen-Kloster in Windhoek, Namibia.