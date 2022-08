TLC bringt «90 Day: The Single Life» zurück

US-Fernsehen

Die neue Staffel startet am 12. September bei TLC und discovery+.

In der brandneuen Staffel vonwerden die Zuschauer sechs entschlossene Singles begleiten, die nach ihren gescheiterten internationalen Beziehungen wieder in die Welt der Romantik eintauchen. Diese sechs Singles stellen sich den Herausforderungen einer Beziehung – von Bindungsangst über aufdringliche Partnervermittler bis hin zu allgegenwärtigen Ex-Freunden – und versuchen, der Liebe eine neue Chance zu geben.Bei ihrem Wiedereinstieg ins Dating werden diese Singles mit allerlei Hindernissen konfrontiert. Wird ihre aufkeimende Romanze ein voller Erfolg oder werden sie wieder einmal einen Fehlschlag landen?Eine der Kandidatin ist beispielsweise Debbi. Debbies Sprung zurück in den Dating-Pool in der letzten Staffel von «The Single Life» war zwar ein Flop, aber die 69-jährige Witwe ist noch nicht bereit, die Romantik aufzugeben. Als Single und bereit anzubandeln, setzt Debbie ihre Suche nach einem Partner fort, der sie als das sieht, was sie wirklich ist: eine lustige, liebevolle, gutherzige Frau, die davon träumt, sich noch einmal neu zu verlieben. Debbie lässt sich von ein paar gescheiterten Verabredungen nicht unterkriegen, und da ihre Beziehung zu ihrem Sohn Colt immer noch auf der Kippe steht, könnte sie die Unterstützung eines romantischen Partners jetzt mehr denn je gebrauchen.