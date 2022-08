Podstars

Ein neues Projekt ist in der ARD-Audiothek und bei Spotify zu hören: Ein Gemeinschaftsprojekt der ARD-Anstalten zum Thema Energie.

Der neue Podcast der ARD stellt unter dem Titel "Energiekrise - und jetzt?" dringende Fragen, von denen nahezu jeder in Deutschland betroffen ist. Dem bislang dreiteilige Podcast, dem wohl weitere Teile folgen werden, ist ein Trailer vorangestellt, der die Fragen auf den Punkt bringt. Wie teuer werden Strom, Gas, Benzin und Diesel noch werden? Kann das Gas ausgehen und müssen Millionen Menschen im kommenden Winter frieren? Deutschland steuert nicht nur auf eine furchtbare Energiekrise zu, sondern steckt schon mitten drin. Der Podcast liefert alle wichtigen Informationen zu dieser dramatischen Krise. Die von der ARD befragten Experten versuchen die aktuelle Lage zu analysieren und Hintergrundinformationen zu liefern. Zudem erhalten die Zuhörer wertvolle Tipps, wie sie durch die Energiekrise kommen können.Im 24-minütigen Teil 1 des Podcasts, der erstmals am 27. Juli 2022 verfügbar war, wird gefragt, ob weniger Gas genug ist. Nachdem Russland angeblich vorübergehend die Gaspipeline Nord-Stream-1 abgedreht hat, wird es trotz Intervention der kanadischen Regierung durch die Lieferung einer gewarteten Turbine immer wahrscheinlicher, dass Deutschland auf diesem Weg überhaupt kein Gas mehr bekommen wird.Der zweite Part war erschien Anfang August und erörtert, wie teuer das wohl Gas werden wird. Das sich der Preis auch weiterhin drastisch verteuert, steht jetzt schon fest. Doch nicht nur die Gasversorger erhöhen die Preise deutlich. Für den Verbraucher kommt noch die vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck für dieses Jahr angekündigte Umlage für Erdgas hinzu. Nach vorläufigen Schätzungen wird ein Haushalt mit vier Personen allein wegen dieser Umlage mit Mehrkosten von etwa eintausend Euro im kommenden Jahr rechnen müssen. Die Sozialverbände warnen bereits jetzt, dass in Deutschland sehr viele Menschen diese sehr hohen Kosten nicht tragen werden können. Dieser Podcast dauert 26 Minuten.Mit dem Podcast "Energiekrise - und jetzt?" ist ein weiterer Podcast-Tipp für alle interessierten Zuhörer verbunden, der ebenfalls über die ARD Audiothek abrufbar ist. Die selbst ernannten Quarks-Science-Cops und Wissenschaftsjournalisten Jonathan Focke und Max Doeckel ermitteln in ihrem Podcast gegen wissenschaftlichen Unfug, der über soziale Netzwerke, die Medien und die Politik verbreitet wird. In der aktuellen Episode geht es unter dem Titel "Atomkraftwerke weiter laufen lassen oder nicht - der Fall Habeck" um die aktuell diskutierte und von Teilen der Politik geforderte Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken, um damit der Gaskrise Herr zu werden.